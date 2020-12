Beckett rövidek – abszurd helyzetbe találó, rendhagyó színház

Rendhagyó bemutatóval rukkolt elő a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: a Beckett rövidek című produkció eredetileg nem is szerepelt az évadtervben, ám a rendkívüli körülmények rendkívüli, soron kívüli alkotást szültek.

Mintegy ízelítőt adván a darab hangulatából, rendhagyó helyszínen és körülmények között ismertették a tudnivalókat az alkotók • Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy pad, három sminkelt, színes kabátos figura, a Tomcsa Sándor Színház munkatársai, a rendező, Zakariás Zalán a Sétatéri Parkban – ilyen különleges körülmények között beszéltek az alkotók a bemutatásra váró darabról. Amint Nagy Pál, a székelyudvarhelyi színház igazgatója elárulta: a Neil Simon Furcsa pár című vígjátékával készült a társulat a szilveszteri bemutatóra, ám Lendvai Zoltán magyarországi rendező a járványügyi korlátozások miatt nem tudta idén elkezdeni a munkát.

A színház felkérésére tehát Zakariás Zalán rendező, az intézmény korábbi művészeti vezetője ugrott be egy rövid, de annál velősebb műhelymunka-szerű próbafolyamatra. Akárcsak a Matei Vișniec Migránsoook, avagy túlsúlyban a bárkánk című dráma esetében, ezúttal is három hét alatt állt össze a produkció. Az alkotófolyamat során az első számú szempont az volt, hogy hogy lehet ilyen körülmények között színházat csinálni, magyarázta továbbá Dálnoky Réka, az előadás dramaturgja, a színház művészeti vezetője. „Beckett két-három szereplős rövid darabjait Zalán javasolta. Sosem voltunk valamennyien együtt a próbák alatt, külön dolgoztunk, a jelenetek mégis egy egész estés produkciót tesznek ki” – avatott be a művészeti vezető.

Mint megtudtuk,

az előadás Samuel Beckett tíz, ritkábban játszott rövid jelenetét fogja egybe.

„Se nem film, se nem színház, tulajdonképpen filmes színházi kísérlet” – fejtette ki a rendező, megköszönve egyúttal a Székelyföldi Stúdió közreműködését. Bár a produkció kiváló alkalom volt arra, hogy a társulat belekóstoljon más művészeti formákba is, Nagy Pál fontosnak tartotta hozzátenni: ő továbbra is a hagyományos, élő színházban hisz, és bízik abban, hogy mihamarabb visszatérhetünk a telt házas estékhez. Az igazgató megjegyezte, hogy a Beckett-előadásban valamennyi színész játszik; számukra különösen fontos volt, hogy ne üljenek tétlenül, alkotói munka nélkül ezekben az időkben.

Egyébként az alkotócsapat külső terekben, például a városi parkban, a szeméttelepen, illetve a színház épületének rejtettebb zugaiban vette filmre a Beckett-etűdöket, Zakariás Zalán szerint ellenben a produkció színpadra alkalmazása 7-10 napos munkát jelentene, és teljesen más formát fog ölteni.

Ezeket a filmeket elsősorban színházkedvelő emberek fogják megnézni, tanulmányozni és újranézni, és azok, akik igazán elhivatottak

– mondta a rendező, majd hozzátette: tudomása szerint Romániában ez az első ilyen típusú színházi kezdeményezés.

Az előadás a Kulturális Programok Hargita Megyéből nevű program részeként jött létre, és ezért a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Hargita Megye Tanácsa Facebook-oldalán is nézhető lesz december 16, 17 és 18-án este. A produkcióhoz román nyelvű felirat is készült. A bemutató december 10-én este 7 órától lesz a Tomcsa Sándor Színház online felületein.