Beázott a lakása a tetőszigetelés után

Beázott mennyezet a lakásban. A tetőszigetelés után történt a probléma • Fotó: Olvasói felvétel

Számos helyszínen van folyamatban tömbház-hőszigetelés Csíkszeredában, és sok esetben elégedetlenek a lakók az elvégzett munkálatok miatt. A legnagyobb hőszigetelésre váró lakóépület a Kossuth Lajos utca 20–26. számok alatti tömbházsor, ahol idén a tető szigetelését készítette el a megbízott cég, a munkálatokat jövőben kell befejezni.

Nem minden sikerült tökéletesen, mert a nyolcemeletes társasház második emeletén

az egyik lakó azt észlelte, hogy a konyhájában a mennyezetről folyni kezd a víz, eláztatva és szétrepesztve az ajtó tokozatát is.

Két alkalommal is tapasztalta ezt – mondta el Prohászka-Rád Ibolya, akitől azt is megtudtuk, hogy a víz egy szellőzőcsatornán jutott el a lakásába, amely ott ér véget, az első emeleten ugyanis üzletek vannak. A szellőzőjárat dróthálóval ellátott végét évekkel ezelőtt azért építették be, mert onnan korábban nem víz jött, hanem kosz hullott a konyhába – tudtuk meg.

Panaszával a hölgy eljutott a kivitelező céghez is, amelytől kapott ígéretet a javításra, de olyan vélemény is elhangzott, hogy talán eddig is ázott, és az építők részéről nem történt semmilyen hiba.

Közel negyven éve épült a tömbház, eddig soha nem fordult elő beázás, és most, amikor szigetelik a tetőt, befolyik a víz

– emlékeztetett a lakó, aki a polgármesteri hivatalhoz is panaszt nyújtott be a történtek miatt, kérve a meghibásodás kijavítását.

A történtek kapcsán Bors Béla csíkszeredai alpolgármestert is megkerestük, aki elmondta, tudnak a panaszról és az említett helyzetről, az építő pedig minden meghibásodást kijavít és ígérete szerint megtéríti az okozott kárt. „Az történt, hogy

a szigetelés után vízzel végeztek egy terheléses próbát, és azt a csatornát nem állították be megfelelően, ezért jutott be a víz a lakásba”

– ismertette az elöljáró.

Az építő cég vezetője ismét felkereste a panaszost, és megoldást ígért, a meghibásodást azóta kijavították.