„De a kápolna áll!”

Az ünnepi alkalomból papok és ferences atyák mutatták be a legszentebb áldozatot, a szertatásban a Szent Miklós-hegyi Plébániatemplom Musica Sacra kórusa is közreműködött.

Emlékeztetett: 2014-ben magántámogatásnak köszönhetően sikerült újrafedni a kápolnát, akkor az újonnan elhelyezett tetőkeresztbe időkapszula is került. 2014-től az egyház a Haáz Rezső Múzeum szakmai partnerségével a nagyközönség számára is megnyitotta a műemléket: a kápolna történetének szakszerű bemutatását most, a felújítást követően is elvégzik a múzeum munkatársai. Egyébként a restaurálását követően a kápolna ismét betöltheti korábbi szakrális szerepét is: május 1-je és október 31. között minden hónap első péntekén este 6 órától szentmisét mutatnak be a helyszínen.