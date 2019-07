Többnyire helyi zenekarok mutatkozhatnak meg a csíkszeredai városnapok nagyszínpadán

• Fotó: Gábos Albin

A csíkszeredai városnapok augusztus 1-4. között zajlanak. „Nem az volt a célunk, hogy versenyre keljünk más településekkel, hanem az, hogy a csíki polgároknak, és a csíki polgárokról szóljon a városnapi rendezvény” – hangsúlyozta Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere a program csütörtöki ismertetésén. Hozzátette, idén az ünnepségsorozatot ráépítették a helyi művészeti oktatás 50 éves évfordulójára, így a képzőművészeti kiállítások mellett a nagyszínpadi előadók többsége is valamilyen formában kötődik a Nagy István Művészeti Középiskolához.

A telket, bár nem bizonyult kullancsveszélyesnek, a biztonság kedvéért többször is lefertőtlenítették. Az alpolgármester kiemelte a népszerűségnek örvendő megszokott városnapi programokat is, ilyen például a Pityókafesztivál, a Székely Ízek Gasztronómiai Fesztiválja, a Dob-ban ritmus fesztivál, ahová nemzetközi fellépőket is hívtak,

a fiataloknak pedig, akárcsak a tavaly, idén is a központi parkban lesz lehetőségük bulizni.

Kerek évfordulót ünnepelnek

Nagy Zsuzsanna, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója arról beszélt, hogy 1969-1970-es tanévben intézményesítették a művészeti oktatást Csíkszeredában, a kerek évforduló megünneplésére több kiállítást, zenei előadást szerveznek a városnapok részeként. A „Lélekből épült iskola” mottójú ünnepen emléktáblákat is avatnak a jubileumi évfordulóra pénteken 11 órától. Szintén a rendezvénysorozatuk része lesz

a Majláth Gusztáv Károly téren kialakított művészetek utcája mozgalom, ahol az iskola diákjai utcazenészként szórakoztathatják a járókelőket, ugyanakkor a képzőművészeti alkotómunkájukba is betekintést engednek az érdeklődök számára.

Füleki Zoltán ehhez kapcsolódóan hozzátette, hogy ezt a mozgalmat jövőre szeretnék a sétálóutca egészére kiterjeszteni, ami a polgári jellegét még jobban kidomborítaná.