„Bekopogtak” a homoródszentpáli gólyákhoz

Több információt is begyűjthetnek a madarakról azáltal, hogy számokkal ellátott gyűrűket helyeznek a lábukra, például azt, hogy milyen messze és merre repülnek el a születési helyüktől, vagy éppen mi okozta a pusztulásukat – magyarázta Szabó D. Zoltán, az egyesület munkatársa, hozzátéve, hogy utóbbi különösen fontos a faj védelme érdekében. A természetfotósok által készített fényképekről is le lehet olvasni a számokat, amelyek alapján beazonosítható az adott madár.

Arra is kitért, hogy a munkát rendszerint a villamossági vállalattal együttműködve végzik el, hiszen

A kis gólyákat egyébként kikelésük után nagyjából másfél hónappal lehet meggyűrűzni, amikor még képtelenek repülni. Simó Imre közölte, rendszerint egy-öt fióka van egy fészekben – általában három-négy –, de ezt a környezeti tényezők, például az aktuális évben rendelkezésre álló táplálékmennyiség is meghatározza. A gólyák egyébként három-, négyéves korukban válnak ivaréretté, addig folyamatosan vándorolnak a világban, elkerülve szülőhelyüket. Homoródszentpálon a következő évek adataiból fog kiderülni, hogy az ott született gólyák közül mennyien térnek majd haza.

A fészkek vizsgálata során ki nem kelt, már megromlott tojásokat is találtak a szakemberek, amelyeket eltávolítottak onnan. Sajnos néhány elpusztult fióka is volt, a villanypóznák környékén, amelyek nagy eséllyel a viharos időjárás idején eshettek ki a fészekből.

Homoródszentpálon csak egyszer avatkoztak be egy veszélyes helyzet megszüntetése érdekében, de akkor is csak egy póznával vitték tovább az állványt és a fészek néhány alkotóelemét. Az egyesület tagjai egyébként arra kérik a lakókat, hogy körültekintően dobják el a köteleket, műanyaghálós zsákokat, hiszen ezeket valamiért összegyűjtik a madarak a fészkeikben, ahol könnyen belegabalyodhatnak, esetleg el is pusztulhatnak.

Inkább gólya legyen sok, ne medve

– jegyezte meg a helyszínen viccelődve Jakab Attila, Homoródszentmárton község polgármestere. Rámutatott, tisztában van a lakók által említett kellemetlenségekkel, ő mégis inkább pozitívumnak tartja a madarak jelenlétét. Részei ugyanis a régies faluképnek, ugyanakkor a turistákat is odacsalogatják a községbe. Terveik között szerepel egyébként, hogy kamerát helyezzenek el az egyik fészekben és élőben közvetítsék a történéseket az interneten keresztül.