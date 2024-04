Bazsarózsa-fesztivált szerveznek a hétvégén

Mezőzáh két öröksége, a sztyeppei bazsarózsa-rezervátum és az Ugron-kastély köré szerveződik az első alkalommal megtartandó bazsarózsa-fesztivál április 27-én és 28-án.

A bazsarózsa-rezervátumba látogatók a kastély udvarára is ellátogathatnak, ahol helyi termékeket kóstolhatnak, de lesznek kézművesműhelyek, gyermekfoglalkozások, színdarab, filmvetítés és fotókiállítás is. Aki szeretne többet megtudni az Ugron-kastélyról, az csatlakozhat a szombaton és vasárnap is 12 órától kezdődő, magyar nyelvű vezetett sétához.

A fesztivál két napja alatt a község területén gasztronómiai pontok lesznek, ahol különleges helyi ételeket lehet kóstolni.

A szervező a Visit Maros, a Mezőzáhi Polgármesteri Hivatal és a Manifest pentru Patrimoniu Egyesület. További részletekről a rendezvény honlapján lehet tájékozódni.