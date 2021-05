Barti Tihamért választották az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnökévé

Barti Tihamér (középen), az RMDSZ egyik korábbi kampányeseményén. Archív • Fotó: Barti Tihamér Facebook oldala

A Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa csütörtökön tartotta vezetőtanácsi választmányi ülését, ahol az eddigi elnök, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester utódjául Barti Tihamért választották.

Nagy megtiszteltetés ez számomra, köszönöm a székelyföldi önkormányzati tisztségviselők bizalmát. Mostantól feladatom lesz Hargita, Maros és Kovászna megye 1564 választott tisztségviselőjének a munkájának összehangolása, és a székelyföldi közpolitika tematizálása is. Érzem, hogy nagyok az elvárások irántam azok részéről akik megválasztottak, úgy is, mint az RMDSZ fiatalabb politikusi generációjához tartozó személytől. Igyekszem ennek a legjobb tudásom szerint megfelelni

– válaszolta Barti a megválasztásával kapcsolatosan.

Az új elnök azt is elmondta, hogy a következő időszakban sorra látogatja a három megye minden olyan városát és községét, ahol magyar képviselet van, hogy megismerhesse mindenhol a helyi problémákat, amelyekre az ott élők megoldásokat keresnek. Rámutatott: sok mindent össze kell hangolni, ami az önkormányzati munkát és magyar érdekképviseletet illeti.

Most, hogy Bukarestben kormányzati szerepünk is van, és magyarországi támogatásban is részesülünk, meg kell találnunk azokat a kapcsolódásokat, amelyek révén a helyi specifikumokat is megőrizve, egymást kiegészítve jobban tudják segíteni a székelyföldi magyarság sorsát, természetesen összehangolva ezt az országos döntéshozatallal is

– fogalmazott az új elnök.

Barti Tihamér, aki Hargita Megye Tanácsának alelnöke is, az elmúlt négy évben az RMDSZ-ben a gyergyószéki szervezet elnöki tisztségét töltötte be, nemrégiben újabb négy évre kapott itt bizalmat. Ebben a tisztségében a gyergyószéki gazdasági élet fellendítését tűzte ki célul és számos kiemelkedő beruházás elindításában játszik fontos szerepet (élelmiszeripari feldolgozó üzemek létesítése, turisztikai fejlesztések, repülőtér építése). Mostani tisztségében

három megyére vonatkozóan lesz feladata a gazdaságfejlesztési projektek támogatása, elősegítése, regionális társulások támogatása és ösztönzése.

Közvetítő szerepe van az önkormányzatok és az RMDSZ bukaresti (kormányzati, parlamenti) tevékenysége között is. Ugyanakkor a Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa elnöke az RMDSZ legfontosabb döntéshozó testülete, Szövetségi Állandó Tanács tagja is. Így Székelyföldön Barti lett az RMDSZ első embere.

Amint az RMDSZ közleménye jelzi, a Hargita, Kovászna és Maros megyéket tömörítő regionális szervezet munkáját az Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Márk Endre, Szászrégen polgármestere, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, illetve Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke alkotta elnökség segíti.