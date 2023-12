„Barótnak külön miniszterelnökre lenne szüksége”

Benedek Huszár János polgármester ezzel szemben derűlátó hangnemet ütött meg. Mint mondta, a barótiaknak bízniuk kell abban, hogy 2024-ben több útszakasz is megújul a városban, például a Szabadság utca Olasztelek irányába, a Baróti Szabó Dávid, vagy a sokat emlegetett Petőfi utca, ugyanakkor jövőben végre átadják az új iskolaépületet is, és nem maradnak el a kórházépület fejlesztésének munkálatai sem.

Iskola, kórház, infrastruktúra – ezt a hármat emelte ki a tennivalók tömkelegéből, melyek alatt már-már összeroppanni látszik a város, de a fejlesztési irányvonallal nagyjából egyetértettek az utána röviden felszólaló tanácstagok is. Felvetettek azonban még néhány gondot. Asztalos Attila például a közbiztonság állapotát ecsetelte, és többen helyeselték, hogy

Baróton is meg kellene alakítani a helyi rendőrséget.

– összegzett.

Hogy mik lennének ezek a prioritások, arra egyértelműen nem derült fény, mert míg néhány évvel ezelőtt Barótot és Erdővidéket a majdani virágzó turizmus bölcsőjeként emlegették, a csütörtök esti fórumon többen is azt hangoztatták, azt már nincs, amiért erőltetni, a vidéket csak az ipar fejlesztése, a munkahelyek létesítése mentheti meg. Több vélemény is elhangzott a város helyzetéről, lakóinak gondolkodásmódjáról, és ez utóbbihoz kapcsolódik a végszónak is beillő javaslat, miszerint elsősorban „mentalitásváltásra, az önmagunkkal való szembenézésre” van szükség ahhoz, hogy az egyről a kettőre lehessen lépni.