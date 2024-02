Bármilyen problémát meghallgatnak a lelkisegély-szolgálatnál, ne féljünk felkeresni őket

A hívók átlagéletkora 47 év, de volt már 10, illetve 80 év körüli hívó is

Leggyakrabban telefonon keresik fel őket, de rendszeresen érkeznek e-mailen vagy chaten keresztül is segélykérések, amelyekre az önkéntesek rövid időn belül válaszolnak. Tehát

A pszichológus, elmondta, nem annyira a korosztályhoz köthető a veszélyeztetettség, inkább a pszichés vagy testi betegségekkel, az elmagányosodással, izolációval, családi vagy más kapcsolati nehézségekkel szemben állókra kell fokozottan figyelni. Természetesen emellett az egyedül élő, idősebb korosztályra is nagyobb figyelmet kell fordítani – emelte ki.

azok is bátran kereshetik a szolgálatot, akik inkább írásban érzik komfortosan magukat, hiszen erre is van lehetőség

A szolgálat telefonon keresztül a 0754 800 808-as számon érhető el reggel 8 és 24 óra között. Ebben az időintervallumban bármikor hívható a vonal, hiszen az önkéntesek előre meghatározott program szerint be vannak osztva erre az időszakra. Bármilyen problémával, elakadással, nehézséggel lehet jelentkezni,

Az e-mailes megkeresés a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen keresztül lehetséges. A soron következő ügyelő megkapja a segélykérő e-mailt és onnantól kezdve ő válaszol az adott üzenetre, vele folyik a kapcsolattartás. Az e-mail vagy chates üzenet a nap bármely pontján elküldhető, nemcsak 8 és 24 óra között. Az önkéntesek napokon belül válaszolnak rá.

Előfordulnak egyszeri hívások, illetve gyakoriak az úgynevezett ,,visszahívók’’ is , akik több alkalommal is igénybe veszik a szolgálatot. Ilyenkor gyakran adnak visszajelzést is a hívók, arra vonatkozóan, hogy hogyan segített az előző beszélgetés abban, hogy tovább tudjanak lendülni egy nehéz élethelyzetből, vagy másképpen tudjanak rálátni egy adott szituációra – részletezte.

Közel ötven önkéntes segít

A szolgálatnál folyó munka önkéntes alapú, és jelenleg 48 önkéntes dolgozik, emellett még többen segítik a szolgálat működését adminisztrációs, szervezői, logisztikai, marketinges munkával.

Mielőtt az önkéntesek elkezdenék a segítő munkát, egy komoly szakmai képzésen vesznek részt, ahol elsajátítják a telefonos segítségnyújtás elméleti és gyakorlati alapjait, módszertanát. Ez többek között kiterjed az értő figyelem, empátia, semlegesség, elfogadás gyakorlására is, amely elengedhetetlen a segítő munkában – zárta a pszichológus.