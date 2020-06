Bármely napszakban, a város bármely pontján felbukkanhatnak a medvék

Egyre több medve jár be napi rendszerességgel Tusnádfürdőre, az évek óta fennálló probléma pedig súlyosbodni látszik, mivel a szeméttárolóknál kihelyezett villanypásztorok miatt kiszámíthatatlanná vált, hol és mikor bukkannak fel a nagyvadak.

Megtermett medve a tusnádfürdői vasútállomás környékén. A szeméttárolót már nem tudja megközelíteni, mégis visszajár • Fotó: Pinti Attila

Az elmúlt hónapban szinte nem telt el úgy nap, hogy a Tusnádfürdőre rendszeresen bejáró medvék miatt ne riasztották volna a lakosságot a Ro-Alert rendszeren keresztül. Az évek óta fennálló probléma egyre súlyosabbá válik: míg korábban nagyrészt csak esténként és éjszakánként bukkantak fel élelemszerzés céljából a nagyvadak a szeméttárolók környékén, idén már bármely napszakban, a fürdőváros bármely helyszínén találkozhatunk velük.

Május közepe óta vált ismét mindennapossá a medvék jelenléte Tusnádfürdőn, a hatóságoknak rendszeresen közbe kell lépniük a fürdővárosban egyedül vagy bocsokkal felbukkanó példányok miatt, és a lakosságot naponta akár többször is figyelmeztetik a jelenlétükre a Ro-Alert rendszer segítségével. Az egyre növekvő állomány és a medvék erdőbe való visszaszorítása érdekében eszközölt intézkedések – mint a szeméttárolónál elhelyezett villanypásztor – miatt

a nagyvadak már a város teljes területén bóklásznak, gyakran lakóházakat közelítenek meg, és egymással is összetűzésbe keverednek.

Először május közepén tört be egy portára egy fiatal medve késő este: behatolt a pincébe, és betört egy kis ablakot a ház hátsó részén. A házigazda riasztása után a kiérkező csendőrök kiterelték és elhajtották a lakott területtől. Ezt követően folyamatosan újabb és újabb medvékkel kapcsolatos esetekről tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. Volt, amikor a Csukás utcában bukkant fel egy anyamedve három boccsal, máskor egy kétbocsos anyamedvét zavartak el a csendőrök a vasútállomás közeléből, de arra is volt példa, hogy egy helybéli nő azért riasztotta a hatóságokat, mivel egy medve az udvarán több baromfit is elpusztított.

Néhány nappal ezelőtt aztán egymással is összetűzésbe keveredtek a nagyvadak:

két anyamedve verekedett össze Tusnádfürdő egyik sétányán.

Mindkettőjüknek három-három bocsa volt, amelyek felmenekültek a közeli fákra. Egyikük azonban lemászott vagy leesett, és a másik anyamedve megölte. Az összecsapást követően a két anyamedve visszament az erdőbe, egyikük magával cipelte elpusztult bocsát, a másik kettőt azonban a fán hagyta. Őket a balánbányai medve-visszavadító központ szakemberei a csendőrök segítségével befogták és elszállították a központba.

Úgy tűnik tehát, hogy miután tavaly szeptemberben villanypásztorral vették körül a Fenyvesek és az Állomás utcai medvebiztosnak nevezett szeméttárolókat Tusnádfürdőn, a nagyvadak valóban nem tudnak onnan élelemhez jutni. Erről magunk is meggyőződhettünk hétvégi terepszemlénk során.