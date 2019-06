Bár sújtotta az árvíz, mégis elkezdődik a nyári évad a mikházi csűrszínházban

Nemrég még az árvíz pusztított a Mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházban, s az egész nyári színházi évad veszélyben forgott, de a gyors beavatkozásnak, javításoknak köszönhetően ismét használható a nyári színház, így pénteken meg is kezdődnek a Csűrszínházi Napok, s azzal együtt a nyári évad is Mikházán.

A mikházi csűrszínház épületére sok javítás vár idén • Fotó: Barabási Attila Csaba

– sorolta a munkálatokat a csűrszínház ötletgazdája és főszervezője, Szélyes Ferenc. Hozzátette, tönkrement az épület tetőszerkezete is, ha esik az eső, akkor beázik, éppen ezért a nyáron a tetőt is megjavíttatja majd a nyárádremetei önkormányzat.

A program tekintetében jó tudni, hogy pénteken két nevetős, szórakozós előadás is szerepel a programban: 19 órától a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának közös produkciójaként Jordi Galcerán Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc című vígjátékát adják elő. Majd 21 órától Zágon István – Nóti Károly – Eisemann Mihály Hippolyt, a lakáj című közismert darabját játssza a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata.

Szombaton este előbb iskolában kialakított kiállítótérben Életképek címmel nyílik fotókiállítás Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója képeiből 19 órától.

A megnyitó után Érdekes emberek, mikházi történetek címmel indul új beszélgetősorozat, az első vendég a 90 éves id. Szélyes Ferenc, akivel Lokodi Imre beszélget a falu múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 21 órától a Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes közös produkciójaként – a korábbitól eltérő szereposztásban –

Tamási Áron Tündöklő Jeromos című darabját láthatják az érdeklődők, ez lesz az új előadás bemutatója.

A vasárnapi nap a Bekecs Néptáncszínházé, délelőtt és este is ők szerepelnek, délelőtt 11 órától a Mátyás király igazságai című táncjátékot adják elő Ivácson László rendezésében. Idén először a rendezvény nem a vasárnap déli előadással zárul, 20 órától ugyanis a Bekecs Néptáncegyüttes az Ember az embertelenségben című előadását mutatja be.

További programok a csűrszínházban

A Csűrszínházi Napok után még több program is lesz a nyáron Mikházán: a Rokcsuli koncertmaratont tart július 13-án, meghívott vendégük is lesz a Mindhalálig Beatles emlékzenekar. Július 19-20-án a temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház érkezik két vendégelőadással is Mikházára. Augusztusban zajlik majd a Római Fesztivál, immár hagyományosan, de két új programra is sor kerül még az utolsó nyári hónapban: augusztus 9-11. között a Hagyományok Háza Szabadegyetem zajlik, augusztus 24-én pedig Szent István-napi programként a Gruppen-Hecc Kabarétársulat előadását láthatja a nagyérdemű.