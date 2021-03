Bár eltörölték a felső korhatárt, továbbra sem tolonganak az AstraZeneca vakcináért Hargita megyében

Nem nyitnak meg addig újabb AstraZeneca-oltóközpontot, amíg nem látják, hogy van rá igény • Fotó: MTI/Rosta Tibor

Romániában eltörölték az eddigi 55 éves korhatárt, és a továbbiakban valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát, ezúttal azonban az ezzel járó Hargita megyei következményekre voltunk kíváncsiak.

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, hogy a megyei közegészségügyi igazgatók hétfő esti videokonferenciáján Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampány koordinátora közölte, hogy már

kedd reggeltől lehet iratkozni az AstraZeneca oltóanyagra az 55 év fölötti személyeknek.

„Ennek nagyon örültem, mert már többször javasoltuk a brit mintát, ahol láthatóan megfékezték a járványt, nem azt mondom, hogy leállt, de harmadik hullám nem is volt. Csökken az esetszám, megnyitják az iskolákat, csökken a halálesetek száma is ott.

A lakosság egyharmadát beoltották a britek egy adaggal, és már ettől is ilyen jó hatást értek el, és nem csak tudományos bizonyítékok vannak erre, hanem szemmel láthatóan is eredményes volt a beoltás

– fogalmazott Tar Gyöngyi.

Már egy adag is hatásos volt

Nagy Britanniában úgy döntöttek, hogy felső korhatár nélkül adják eleitől fogva az AstraZeneca vakcinát, hogy minél többen megkaphassák, és csak most adják a második adagot. A Hargita megyei tisztifőorvos úgy fogalmazott:

már egy adag is hatásos volt, amit itt bizalmatlanul fogadtak a sok pánikkeltő nyilatkozat miatt arról, hogy mennyi mellékhatása van, el is indult egy pszichózis a Facebookon.

Mint hangsúlyozta, Nagy Britanniában a kilencven éveseknek is beadták, az európai gyógyszer-bevizsgáló ügynökség is kimondta, hogy adható idős embereknek is.

Főként az orvoshiány jelenti a gondot

Még lehet iratkozni a szabadon maradt helyekre, mert az AstraZeneca-központokba – Szentegyházán, Balánbányán, illetve Csíkszeredában, a Közüzemek (Goscom) Rt. korábbi, Akác utcai székházában is – voltak szabad helyek még erre a hétre.

Nyithattunk volna több oltóközpontot a megyében, de nem volt érdeklődés. Elég nagy luxus lenne azért ott tartani az oltóközpontban a személyzetet, hogy alig legyen néhány iratkozó

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Asszisztensekből és nyilvántartást vezető személyekből van elegendő, de főként az orvoshiány jelenti a gondot, belőlük van kevesebb, hiszen ők rendkívül elfoglaltak, nehezen teszik szabaddá magukat, hogy az oltóközpontokban is szolgálatot teljesítsenek, és

minden oltóközpontban kell legyen legalább egy orvos folyamatosan.

A megyei tisztifőorvos hozzátette, nem nyitnak meg addig újabb AstraZeneca-oltóközpontot, amíg nem látják, hogy van rá igény és iratkozás. Egyébként az oltásra jogosultak AstraZenecával szemben érzékelhető nagyobb bizalmatlansága egyrészt azzal magyarázható országszerte, hogy maga a gyártó – a másik két oltóanyagnál – szerényebb hatékonyságot ígért, másrészt magasabb arányban regisztráltak mellékhatásokat:

míg a Pfizernél a beadott oltások 0,25, illetve a Moderna 0,19 százalékánál, addig az AstraZeneca esetében a beadott oltások 1,1 százalékánál jegyeztek fel kisebb-nagyobb panaszokat a beoltottak részéről.

Túl jóval az egymillión



Az 55 éves korhatár miatt az idősebb korosztály eddig a korábban engedélyezett Pfizer/BioNTech vagy Moderna oltást kapta. AstraZenecával főleg a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportokat – a közigazgatásban, energiaszektorban, nemzetvédelemben, közszállításban, távközlésben, oktatásban, szállítmányozásban, élelmezésben, vízműveknél, hulladékgazdálkodásban, temetkezési vállalatoknál, és a sajtóban dolgozókat – oltották. Romániában eddig 1 millió 174 ezer ember kapott koronavírus elleni védőoltást, közülük 652 ezren mindkét adagot. AstraZenecából eddig 187 ezer adag fogyott. Az előjegyzési portálon hetek óta kizárólag az AstraZeneca vakcinát használó oltópontoknál lehet szabad helyeket találni.