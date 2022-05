Bár a katolikus iskola jövője kétséges, az előkészítő osztályukba túljelentkezés van

Nagyon sokan jelentkeztek, a nagy érdeklődés miatt a nyílt napon is elmondtuk, hogy minden gyerek kap egy kódot, s az előkészítőbe jelentkezők rangsorát online elérhetővé tettük. Az volt ezzel a cél, hogy lássák azok, akik nem juthatnak be, és időben tudjanak másik iskolát választani

„Tizennégy testvér van összesen, 22 helyünk van az osztályban. Mi kértünk kiegészítést 25-re, de utána már jött a hír a legfelső bíróság döntéséről is. Nem tudom, hogy a gyakorlatban mi lesz, és azt sem, hogyan fog lezajlani, de azt tudom, hogy a szülők szeretnék mindenképpen, hogy nálunk kezdjen a gyerekük. Én gondolom, hogy valamilyen formát találunk arra, hogy ne legyen ebből keveredés” – mondta Tamási Zsolt. Elmondása szerint a szülők is bíznak a megoldásban, hiszen

még a múlt hét végén is írattak be gyereket az előkészítő osztályba, pedig akkor már lehetett tudni a jogerős bírósági ítéletről.

Be voltunk már iratkozva, amikor megjelentek a hírek a jogerős ítéletről, hiszen nálunk más opció nem is létezett. A katolikus iskolát akartuk és akarjuk most is.