Bántalmazta a mentősöket, megrongálta a járművüket

Mint a Maros megyei rendőrségtől megtudtuk, csütörtök este értesítették őket arról, hogy a rohammentő-szolgálat egészségügyi személyzetét egy férfi bántalmazta, ráadásul a bevetési jármű ajtaját is megrongálta. A rendőrség kiszállt a helyszínre, hogy azonosítsa az elkövetőt és kiderítse, mi történt.

A tűzoltóság sajtószóvivője, Dan Petru Daniel pénteken reggel arról számolt be, hogy csütörtökön 20 óra 21 perckor kaptak riasztást az egységes sürgősségi hívószámon, egy nő kérte a mentősök segítségét a Hidegvölgyből. A helyszínen egy bekötözött kezű asszony várta a mentősöket, akik hiába kérték tőle, hogy megvizsgálhassák a sérülését. A nővel lévő, ittas állapotban lévő férfi, aki a férjeként mutatkozott be, előbb szidalmazni kezdte a mentősöket, majd egyiküket meg is ütötte, aztán megpróbálta betörni a mentőjármű ablakát és megrongálni a visszapillantó tükrét, ugyanakkor arra biztatta az összegyűlteket, hogy segítsenek neki. Emellett bántalmazta azt a mentőst is, aki az autóban tartózkodott, végül megrongálta a rohammentő-szolgálat járművének tolóajtaját. A mentősök segítséget kértek a rendőrökről és a csendőröktől, miközben folytatták a segítséget kért nő ellátását. Az asszony kezén egy felületes seb volt, ezt megtisztították és bekötözték.

A mentőautó azt követően tudta elhagyni a Hidegvölgyet hogy a helyszínre érkeztek a rendőrök és csendőrök. A hatóságok folytatják az ügy körülményeinek kivizsgálását.