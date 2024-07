Bankkártya-olvasóra várnak a csíkszeredai közvécénél

Mindössze formalitások vannak hátra, ugyanis beüzemelésre készen áll a Gál Sándor téri automatizált közvécé Csíkszeredában. Ezzel párhuzamosan a felújított parkolót is átvételeznie kell az önkormányzatnak, ez szintén csak formaság.

Internet a közvécében is – sokan szórakoztak ezen a közösségi oldalakon, amikor az első csíkszeredai teljesen automatizált köztéri illemhely megnyitásának várható időpontjáról írtunk korábban . Nos, az internetre a bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása érdekében volt szükség, de a helyzet ettől nem oldódott meg, a közvécét még mindig nem lehet használni.

az illemhely körüli terület rendezését, aszfaltozását is meg kellett várni, és a bankkártyás fizetéshez szükséges internetszolgáltatás biztosítását.

Kérdésünkre Bors Béla alpolgármester azt mondta, most a bankkártya-olvasót kell kicserélnie a beszállítónak, hogy megegyezzen annak a banknak a rendszerével, amellyel szerződése van a polgármesteri hivatalnak. Ha ez megtörténik,

Az áfa nélkül 268 ezer lejbe került öntisztító illemhely ajtaja, berendezése, a szaniterek rozsdamentes acélból készültek, ezt mozgássérültek is igénybe vehetik majd, és pelenkázót is tartalmaz. Áramszünet esetén kézzel is nyitható a hőszigetelt kabin ajtaja, amely automatikusan záródik, amikor valaki belép, a bejáratnál pedig jelzi, hogy a helyiség foglalt.