Baleset-megelőzési napon bővíthették tudásukat a motorosok

Közel harmincan vettek részt a Wide Road motoros baleset-megelőzési napján, amit a székelyudvarhelyi barompiacon tartottak – tudtuk meg Bálint Leventétől, a projekt megálmodójától. Mint mondta, már tizedik alkalommal szervezték meg a hiánypótló rendezvényt. Korábban az volt a cél, hogy a friss vezetői jogosítvánnyal rendelkezőket közelebb hozzák a forgalomban előforduló reális helyzetekhez, napjainkban viszont ennél többről van szó. Az elmúlt időszakban ugyanis lényegesen megnőtt a gépjárművek száma, ráadásul azok gyorsabbak is lettek, amire nem feltétlenül van mindenki felkészülve. Éppen emiatt folyamatosan nő a távolság a profi és a kezdő sofőrök között – ezt próbálják csökkenteni a baleset-megelőzési nappal.

A program szervezői, olyan forma- és egyensúlygyakorlatokat, valamint technikai elemeket mutatnak be, illetve gyakoroltatnak be a részvevőkkel, amelyek a közúti közlekedésnek a biztonságát hivatottak elősegíteni – magyarázta Bálint. Szó volt egyebek mellett a veszélyes helyzetek elkerüléséről, a fékezési technikáról és a tempóváltásról is.