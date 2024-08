Balázs József festőművész kiválasztottjai egyszerűségükben is óriások

Idén hetvenéves Balázs József gyergyóalfalvi festőművész. A születésnapja ugyan márciusban volt, de nem akkor, hanem most, Nagyboldogasszony ünnepén tartották az évfordulós kiállításának megnyitóját – nem véletlenül.

Balázs József évről évre feltűnik a csíksomlyói búcsúban, a gyergyóalfalvi keresztalját vezetve. A feltűnik szó pedig nemcsak a jelenlétére, a számtalan róla készült és az eseménytudósításokban megjelent felvételre vonatkozik, hanem sugárzik róla, hogy különleges kapcsolatot ápol a Szűzanyával. Ennek az évfordulós kiállításán is hangot adott.

A gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház új galériája volt a meghirdetett helyszín, és az alkotásai ott is voltak a falakon. Azonban magát a megnyitót az intézmény színháztermébe kellett átköltöztetni, mivel

„Nem próbál kilépni e világból, nem próbál elvont cifraságokkal csalogatni, mint csalfa szerető. Minden tájképe beleélés, újraélése valamelyik lelkébe ivódott történetnek. (…) Munkái azt a példát tudatosítják, amit a jól nevelő szülők viselkedéséből magába szív a gyermek. Színei a rokolyák színvilága, kiválasztottjai egyszerűségükben is óriások, kompozícióiból süt a szeretet, az aggodalom, a csodálat, a ragaszkodás, az együttélés és együttérzés pótolhatatlan ereje, és a mentésszándék: a nehogy nélkülük maradjunk riadalma. Ez adja értéküket, hiszen egész művészete lelkének – és nem csak lelke időnkénti rezdüléseinek – feltárása, kitakarása.” Méltatója szerint

Hogy mi minden szorul ebbe az egy szóba, arra nehéz választ adni. Sokan azt suttogják, hogy ő nem is Máriát, hanem egyenesen Babba Máriát imádja. Nem egy lenne a kettő? – kérdem tőlük. Égi Anya vagy sem az ő Máriája? Számos festményben meg is fogalmazza a kimondhatatlant. Vajon véletlen a tárlat megnyitásának megválasztása: Szűz Mária mennybevételének a napja? Pünkösdi zarándoklatai úgy jelennek meg, olyan delejjel bírnak, amiről valóban csak képpel, a szerinte is ezer szót pótló képpel lehet válaszolni. Számára ez a téma kimeríthetetlen.”

Az esemény után Balázs József büszkén mondta a karjában tartott unokájáról: már ő is fest!