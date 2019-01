Baj van a fűtéssel? Ne várjanak napokig, minél hamarabb jelezzék a problémát

Napok óta elviselhetetlen körülmények vannak a lakásában, és a tömbház több lakrészében sincs fűtés – panaszolta Facebook-bejegyzésében a hétvégén egy gyergyószentmiklósi személy. A gondot közben időlegesen megoldotta a szolgáltató. Erős János felhívja minden érintett figyelmét,

ne várjanak napokig, hanem időben jelezzék, ha problémát észlelnek a fűtéssel kapcsolatban.

A szolgáltató igazgatója elmondja, jóval kevesebb panasz érkezett ezen a télen, mint egy éve. Míg a 2017-es év utolsó hónapjában állandóan szólt a telefon, a szerelőcsoportoknak pedig folyamatosan dolguk volt valahol, most december eleje óta csak mintegy 20 bejelentés érkezett, és ezeket is gyorsan meg tudták oldani.

Van egy ismétlődő ok, ami miatt fázhatnak az emberek az otthonaikban: számos 4. emeleti vagy földszinti lakásba nem jut el a megfelelő hő – azért, mert a lépcsőházi modul a 2. 3. emeleti lakók igényeinek megfelelően van beállítva. Ez nem helyes – jelenti ki az igazgató –, a cég arra törekszik, hogy minden lakásban meg legyen a szükséges hőfok, és ez a modulok beállításán múlik.

Az igazgató leszögezi: a problémákon akkor tudnak javítani, ha időben jelzést kapnak. Azonban megesik, hogy a lakók hetekig fagyoskodnak, és csak utána jut el a panasz a céghez.

Az elmúlt hónapok tapasztalata az, hogy többet kell fizessenek azok, akik lakásaikban vízszintes elosztású rendszert alakítottak ki, vagy egyéni költségelosztót szereltettek. Ennek oka az, hogy az emberek teljesen lezárják a fűtőtesteket, amíg nincsenek otthon, és amikor visszakapcsolják, már több hőre van szükség a lakás újrafűtéséhez, mintha egy állandó hőmérsékletet kellene tartani. Olyan helyzet is van, hogy felújított rendszer mellett zárják a fűtőtesteket, és fával tüzelnek inkább. A lépcsőházi összfogyasztás pedig nem csökken, mert a vezetékekben kihűl a víz, és ezt folyamatosan újra kell melegíteni. Takarékoskodnak, de ellenkező eredményt érnek el.

Sokan tartanak attól, hogy az idei fűtésszezonban bevezetett, napi 19 órát működő szolgáltatás miatt megfizethetetlenül magasak lesznek a számlák. A tények azonban nem ezt igazolják. Korábban gyakoriak voltak a kirívóan magas, 800 lej körüli számlák, most pedig csupán néhány helyen van ilyen, jellemzően ott, ahol az indokoltnál nagyobb fűtőtestek vannak a szobákban. Egy másik ok, ami miatt előfordul, hogy egyes lakásokban magas a számla értéke – és adott esetben hideg is van –, az, hogy vannak olyan lépcsőházak, ahol a lakók többsége újonnan kialakított, vízszintes elosztású belső hálózaton kapja a hőt, de egy-két lakrész a régi rendszeren maradt.

A lakások többsége esetében egyébként a tavalyihoz hasonló összeg jelenik meg a számlákon.

Ez az igazgató szerint alapvetően azzal magyarázható, hogy a fűtésrendszer felújítást követően most először van úgy beállítva városi hálózat minden eleme, ahogyan azt tervezték, tehát

kevesebb a hőveszteség, hatékonyabb a szolgáltatás.

A hétvégén jelzett probléma oka pedig olyan, amire minden tömbházlakónak figyelnie kell: a belső csövek eltömődtek az elmúlt 30-40 év alatt, és így nem jut el a fűtővíz mindenhová. A megoldás: ki kell cserélni a vezetékeket, így lesz mindenki számára valóban jó és megfizethető a szolgáltatás.