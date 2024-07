Bagossyék sem hagyják ki az Egyfesztet

Nem lesz ugyan Bagossy Brothers Company nagykoncert idén az Egyfeszten, de a szülővárosuk, Gyergyószentmiklós összművészeti fesztiválján ott lesz a zenekar. Ők a Hegyilevegő udvar házigazdái, tehát lehet majd találkozni és közösen énekelni is velük a tábortűz mellett – közlik a szervezők.

A Bagossy Brothers Company tavaly tízéves születésnapját ünnepelte a gyergyószentmiklósi Egyfeszten, és a közel tízezres közönség előtt zajló koncertjük csak egy volt azokból a programokból, amivel ők színesítették az eseménysort. Akkor jött létre a Hegyilevegő udvar, aminek ők a házigazdái, és ez idén is fontos, várhatóan népszerű része lesz az augusztus 1. és 4. között zajló fesztiválnak.

„Idén is olyan programokat hozunk a Hegyilevegő udvarba, amelyek kötődnek a zenekarhoz. Mindenki tudja, hogy nagy szurkolói vagyunk a Gyergyói Hoki Klubnak, és a játékosok, így a jégkorong is jelen lesz az udvarunkban. Lesz mászófal, ami a hegymászáshoz való személyes kötődésemre utal és persze zene is.