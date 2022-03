Babakocsikat, babahordozókat gyűjtenek a menekült édesanyáknak

Akinek nincs már szüksége a babakocsijára, az felajánlhatja a háború elől menekülőknek • Fotó: 123RF

A határon átkelő nők, anyák mindenüket hátrahagyva menekülnek a háborús körülmények elől, hogy biztonságos környezetben tudhassák gyermekeiket.

A menekülés során azonban sokan kénytelenek hátrahagyni hagyni olyan alapvető eszközöket, amelyek a gyermekek jólétét és biztonságát segítik.

Nagyon sokan jönnek gyalog, busszal vagy vonattal, a babakocsikat nincs ki hozza, hordozó és autós ülés is nagyon kevés van. Éppen ezért az RMDSZ Nőszervezete

babakocsikkal, hordozókkal és autós ülésekkel kívánja segíteni ezeket a családokat.

„Adományokat kérünk a bajbajutott nőknek. Azt kérjük, hogy a nők, a családanyák, a nagymamák segítsék azokat az asszonyokat, akik menekülni kényszerültek Ukrajnából” – mondta Csép Éva Andrea, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke. Hozzátette: mivel sürgős segítségre van szükség, hogy megkönnyítsék a kisgyerekes családok utazását,

az első adományokat vasárnap tervezik szállítani a határ mentére.

Az új, vagy használt, de jó állapotban levő adományokat az RMDSZ megyei szervezetei, illetve az RMDSZ Nőszervezetének területi/megyei szervezeteinél gyűjtik.

Lengyelországban kezdődött

Már több mint kétmillió ember menekült el a háború elől Ukrajnából. Az idősek mellett leginkább asszonyok és gyermekek menekülnek. A lengyelországi Przemyśl határvárosában alakult ki először a babakocsi-mozgalom, vagyis

a lengyel nők üres babakocsikat visznek ki a vonatállomásra, hogy ezzel is segítsék a menekültként érkező ukrán édesanyákat.

Ez szimbóluma is lett a Lengyelországba kisgyermekekkel érkezők melletti szolidaritásnak. Az ukrán menekültek csak a legszükségesebb dolgaikat viszik magukkal,

sok segítségre, élelmiszerre, higiéniai cikkekre, alapvető dolgokra van szükségük.

Az üres babakocsik nem is annyira segítséget, mint inkább a lengyel nők szolidaritásának jelét, gesztusát mutatják. A przemsyli akciót már több városban követik, most Romániában is igyekeznek meghonosítani.