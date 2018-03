„A nemzet uniója megvalósítható”

• Fotó: Antal Erika

Délután négy órától a Székely vértanúk emlékművénél az RMDSZ szervezésében folytatták a forradalmi megemlékezést a marosvásárhelyiek. A történelmi egyházak részéről Sebestyén Péter római katolikus plébános beszélt, felidézte a március 15-i események kezdeteit, utána pedig L. Simon László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője a forradalom üzenetéről beszélt.

„A 48-as forradalom történelmünk legmeghatározóbb időszaka volt. A nemzet uniója szellemi és erkölcsi értelemben ma is lehetséges, megvalósítható” – hangoztatta, és arra biztatott mindenkit, hogy voksoljon az április 8-i anyaországi választásokon.

Fellépett a Forradalmi rímek szavalóverseny nyertese, Hegyi Boróka is. Tolmácsolták Viorica Dăncilă román miniszterelnök üzenetét és Orbán Viktor üzenetét is. Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke ünnepi beszédében azt hangoztatta, hogy a szabadság ugyanolyan fontos nekünk is, mint 170 évvel ezelőtt volt elődeinknek.

Ma másfajta nehézségekkel kell szembenéznünk. Bízok abban, hogy az alkotmánybíróság nem emel kifogást a katolikus iskola megalapítása érdekében hozott törvény ellen.