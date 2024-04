„A jó irány az, ha megtaláljuk, miben vagyunk a legjobbak”

2005-ben végeztem Temesváron az építőmérnöki szakon, és egy év múlva már a cég életében aktív szerepet vállaltam. Többek között már ezekben az években megtörtént a generációváltás is. Ugyanakkor ezen évek hozták el a különválást is az egykori alapító tagok között. Egyszerre volt nehéz a családi vállalkozásban szerepet vállalnom, hiszen alapvetően meghatározta a pályámat, és

Kővári Levente: Már a 2008-ban, a céghez való csatlakozásomkor is azt éreztem, hogy jó helyre kerültem. Rengeteg hálával tartozom Ferencnek, hiszen az első időszakban mindenben a segítségemre volt. Ez a fajta hozzáállás bebizonyította, hogy a ­Sigapress sokkal több értéket képvisel, mint egy átlagos kereskedelmi társaság. Az elmúlt 15 évben óriási szakmai fejlődésen mentem keresztül. Mindezekért a mai napig hálás vagyok.

Simó Ferenc: A vállalkozói szférában manapság már a több lábon állás elengedhetetlen. Éppen ezért az építőipari munkák mellett betongyártással is foglalkozunk. Ennek köszönhetően a közösségi normál igényeket minden szempontból ki tudjuk elégíteni.

Kiemelném elsőként a 2008-as gazdasági válságot. Gyakorlatilag mi ennek a válságnak a hatásait 2009 év elején kezdtük érzékelni. Bár a válságot megelőzően számos közberuházási munkát nyertünk meg, amelyeket el is végeztünk és kiszámláztunk, sajnos a kifizetések elmaradtak. Ezek javarészt állami munkák voltak közintézmények, iskolák, önkormányzatok részére, akik egész egyszerűen fizetésképtelenné váltak. Alkalmazkodnunk kellett ezekhez az új helyzetekhez, és ekkor kezdtünk el nyitni a magánszektor felé. Szerencsére partnereinknek, alvállalkozóinknak és anyagbeszerzőinknek köszönhetően sikerült áthidaló megoldásokat találnunk.

Számunkra az egy büszkeség, hogy sikerült kijutni a nehéz helyzetekből, és bármennyi újraszervezésre is volt szükség, sikerült a céget életben tartani.

Ugyanakkor azt is ki szeretném emelni, hogy minden nehézség meg is tanított bennünket valamire. Sokkal inkább összezártunk, és megerősödött az egymásba vetett bizalom is. Rájöttünk, hogy csak egymásra hagyatkozhatunk, és csapatban kell gondolkodnunk.

Kővári Levente: Ha a nehézségekre gondolok, akkor elsőként az jut eszembe, hogy mindennek az alapja, ha egy vállalkozás több lábon áll. 2008-ban valóban át kellett értékelnünk sok mindent a cég működésével kapcsolatban, de köszönhetően a kitartásunknak minden helyzetet megoldottunk.