Azok a leghálásabbak a munkájukért, akiken segítettek

Természetjárást kedvelő fiataloknak szerveztek tanfolyamot 1973-ban, és belőlük lettek az első gyergyói hegyimentők, a 45 éve, 1977-ben alakult csapat legelső tagjai. Az évfordulón közösen idézték fel az emlékeket a veteránok és az „utódok”.

2022. augusztus 21.

A lényeg 45 év alatt semmit nem változott: ahogy 1977-ben, most is alapvető cél, hogy mindig készek legyenek arra, hogy ha a hegyeken bárki segítségre szorul, azonnal induljanak. A Gyergyószentmiklósi Hegyimentő Szolgálat egykori és jelenlegi tagjai jó hangulatban találkoztak a hétvégén, beszélgettek, emlékeztek a 45 év történéseire. A Tanulók Házánál – a korábbi pionírházban – zajlott a megnyitó, ahol 1973-ban elindult az az idegenvezetői tanfolyam, amelynek résztvevői később hegyimentőkké váltak. A néhai Wild Ferenc, illetve Páll Tibor voltak a kezdeményezők, Páll személyesen is jelen lehetett az évfordulón, ahol elmesélte a kezdeteket, hogy miként is lettek természetjárást kedvelő tizenévesekből hegyimentők, amikor hivatalosan is megalakult a csapat. Az önkéntességet nagyon komolyan vették, nem vártak ellenszolgáltatást a munkájukért, és a felszerelésüket is maguk vásárolták meg.

Fotó: Gergely Imre

Érdekesség, hogy olyan feladatokra is felkészítették őket – és felhatalmazásuk is volt arra, hogy alkalmazzák a tanultakat –, ami ma „főbenjáró bűnnek” számítana:

az injekciózástól a gégemetszésig számos életmentő beavatkozást elvégezhettek.

Akkor ez nem is lehetett másként, hiszen egyetlen mentőautó működött Gyergyó térségében – mesélte Páll Tibor.

Fotó: Gergely Imre

A veteránok, a 70-es 80-as évek hegyimentői számos vicces történetet felidéztek, elmeséltek a fiataloknak, és a jó hangulat egyébként is alapfeltételnek számított, hiszen – amint Kastal Gergő, a csapat jelenlegi vezetője rámutatott – az egység szellemiségéhez hozzátartozott és hozzátartozik a humor is – a fegyelem, egyenesség, bajtársiasság mellett. Ezt adták számukra a veteránok, és ezt szeretnék továbbadni ők is a fiatalabbaknak. Szentmisék az Oltárkőn, a Wild Ferenc via ferrata kiépítése, jelzésfestések és a túraösvények feltérképezése, digitalizálása – csak néhány az elért eredményeik közül, de nyilván azok a leghálásabbak a munkájukért, akiken segítettek, akik sok esetben nekik köszönhetik az életüket.

Fotó: Gergely Imre