Az ünnepség, amin a románajkú, diaszpóráért felelős államtitkár székelyruhában jelent meg

• Fotó: Gergely Imre

Ennek különösen örült Puskás Elemér polgármester is, aki felhívta a figyelmet, arra, hogy több gyerekrajzon szerepelt a STOP szó is. „Ez a gyerekek ösztönös üzenete az autósok felé: figyeljetek, itt lakunk, és itt szeretnénk továbbra is nyugalomban élni” – fogalmazott Puskás.

az utóbbi években számos fontos fejlesztés valósult meg Ditróban, és ez a továbbiakban is folytatódni fog. A tervek szerint következik a tömbházakn felújítása is. Barti hozzátette:

A tömbházak közti tér átadásán megjelent egy székely ruhás nő is csatlakozott a gyerekekhez, ő is krétát ragadott és kenyereket rajzolt az aszfaltra. Kiderült, hogy ő Oana Ursache, a diaszpóráért felelős államtitkár.

Ditrót egykor molnárfalunak is hívták, a falu pataka egykor több, mint 30 malmot működtetett, az itteni kenyeret pedig máshol is ismerték. Ezeket a régi időket idézi fel a most újraindított Ditrói Kenyérfesztivál – mutatott rá Puskás Elemér. Az önkormányzat felhívására 14-en jelentkeztek, hogy kenyeret sütnek, amelyek egy részt a résztvevők fogyaszthatnak el, a többségét jótékonysági célra árverezték el. Az eseményen helyi termékek vására és hagyományőrző műsor is zajlott.