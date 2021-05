Az újrakezdés költségvetései

Székelyföld legnagyobb városainak költségvetéseit elemeztük • Fotó: Székelyhon

Az elemzés elején tisztázni szeretnénk két fontos fogalmat, amelyet rendszeresen kevernek a hozzászólók, éspedig a települések általános és helyi költségvetéseit. A település általános költségvetése a nagyobb, az átfogóbb, hiszen magában foglalja a település helyi költségvetése mellett a költségvetésen kívüli tételeket is. Azonban az általános költségvetésnek a döntő hányadát a helyi költségvetés teszi ki, ugyanakkor erre a költségvetésre van valós befolyása a településeknek, a településvezetésnek. Emiatt a költségvetés-összehasonlító elemzések a helyi költségvetésekre vonatkoznak, nem az általános költségvetésekre.

A fentiek tükrében vettük górcső alá a székelyföldi városok 2021-es költségvetéseit. A 2020-as kedvező választási eredmény következtében Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely mellett Marosvásárhelyt is bevettük az elemzett városok közé. Természetesen

Ugyanakkor a 2021-es költségvetésekben már masszívan kell látszódjon az előző EU-s költségvetési ciklus lehívott forrásainak a felhasználása, valamint már látszódnia kell az EU által finanszírozott gigaprogram, az Országos Helyreállítási Tervre (PNRR) való felkészülés is a betervezett tervek és tanulmányok formájában.

A 2021-es év települési költségvetései több szempontból is érdekesek.

Az abszolút értékeket tartalmazó táblázatból már pár érdekes információ kiolvasható. Egyrészt a négyszer akkora lakosságú Marosvásárhely költségvetési bevétele alig két és félszerese a csíkszeredainak. Másrészt a feleakkora lakosságú Gyergyószentmiklós költségvetési bevételei meghaladják a Székelyudvarhelyét. Érdekes részlet az is, hogy Csíkszeredában közel kétszer annyi jövedelemadó-visszaosztás folyik be, mint Székelyudvarhelyre, míg a helyi adók és illetékek esetében szinte ugyanannyit tervezett be a két város.

Kormányzati támogatás és EU-s projektek esetében

Székelyudvarhely és Kézdivásárhely tervezett a legkevesebbet, ami meg is látszik a költségvetési főösszegén a két városnak. A bevételi oldal esetében két mutatószámot emeltünk ki, egyrészt az egy lakosra jutó bevételeket, másrészt pedig az idegen források részarányát a bevételeken belül.