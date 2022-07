Az újraélesztés mellett a sztrók felismerése kerül a középpontba

Ahogy az újraélesztésnél az első hat-nyolc perc a kritikus, amely alatt ha nem avatkozunk be, akkor az újraélesztés sikerességének esélye számottevően csökken, úgy a sztrók esetében is nagyon fontos a gyors közbelépés.

Péter Szilárd a megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet, mivel számos olyan tényező van, amely miatt gyakoribb lehet a sztrók előfordulása. Ezek közé tartozik például a magas vérnyomás, koleszterinszint és vércukorszint, az elhízás vagy a dohányzás. Fontos tudni a sztrók esetében, hogy ha súlyosbodik a beteg állapota, akkor kómába is kerülhet, eszméletét veszítheti, megállhat a szíve, ilyen esetben pedig újjáélesztésre lesz szüksége, ezért is tartják párban a két képzést.

– húzta alá a vezérigazgató. Arra is kitért, hogy ha az említett négy óra alatt nem tudják a vérrögöt feloldani, tovább kell szállítani a beteget Marosvásárhelyre, ahol egy más módszerrel távolítják el, ezért van megadva felső határként a hat óra. Ha ennél is több idő telik el, már nem lehet beavatkozni.

Lakatos Péter Csíkszeredában



A Hargita Megyei Mentőszolgálat az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókja szervezésében két előadást is tart Csíkszeredában a hétvégén Lakatos Péter életminőségi szakértő a Szakszervezetek Művelődési Házában. Július 30-án 18 órától Életmód mítoszok címmel beszél többek között a légzés és alvásminőség javításáról, a táplálkozási útvesztőkről és a testmozgásról. Július 31-én 18 órától A légzés ereje című szeminárium alkalmával az elméleti tudás mellett gyakorlati képzést is tart, amely során olyan technikákat mutat be a szakember, amelyekkel olimpiai bajnokok teljesítményén is képesek voltak javítani. Jegyek a helyszínen és a bilete.ro oldalon kaphatók.