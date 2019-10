Az új utat van, aki megcsinálja, az óvodaépítésre azonban nem jelentkezett senki

Az alapozás után aszfaltréteget terítenek a kászoni Nagy Antalok utcában • Fotó: Kászon község Facebook oldala

közel 7,5 kilométernyi útszakasz felújítását kezdték el, az alapozási munkák 80 százalékát már elvégezték, és most már hozzáfogtak az aszfaltréteg leterítéséhez is.

További tervek

A polgármester ugyanakkor említést tett a Kászon-patakon átívelő kászonjakabfalvi híd újjáépítéséről is, amelyet ugyancsak idén fejeztek be. További terveikről is beszámolt, mint mondta,

egy új napközit és óvodát szeretnének építeni, szintén PNDL-program révén, azonban már harmadszorra hirdették meg a munkálatot az országos közbeszerzési elektronikus rendszerben (SEAP), de még nem jelentkezett kivitelező.