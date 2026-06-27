Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint

Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.

Székelyhon 2026. június 27., 16:322026. június 27., 16:32

Bár a Veștea-kabinetnek végül nem szavazott bizalmat a parlament, ezek a voksok jelentenék a kiindulópontot egy esetleges egyszínű Grindeanu-kormány számára, és

ha az RMDSZ is csatlakozna a támogatókhoz, nem okozna gondot a beiktatáshoz szükséges szavazatszám megszerzése

– magyarázta a szociáldemokrata párti elöljáró az Agerpres tudósítása szerint. Hirdetés Lia Olguța Vasilescu hozzátette, tisztában van azzal, hogy az RMDSZ „komoly párt”, amelyik tartja magát a szavához. Emlékeztetett, hogy Kelemen Hunor elnök korábbi nyilatkozatai szerint az RMDSZ számára az első számú opció az egykori koalíció újjáalakítása, de egy egyszínű PSD-kormányt is hajlandók lennének támogatni.

Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát”