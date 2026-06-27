Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint

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Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.
Bár a Veștea-kabinetnek végül nem szavazott bizalmat a parlament, ezek a voksok jelentenék a kiindulópontot egy esetleges egyszínű Grindeanu-kormány számára, és
– magyarázta a szociáldemokrata párti elöljáró az Agerpres tudósítása szerint.
Lia Olguța Vasilescu hozzátette, tisztában van azzal, hogy az RMDSZ „komoly párt”, amelyik tartja magát a szavához.
Emlékeztetett, hogy Kelemen Hunor elnök korábbi nyilatkozatai szerint az RMDSZ számára az első számú opció az egykori koalíció újjáalakítása, de egy egyszínű PSD-kormányt is hajlandók lennének támogatni.
– nyomatékosította.
A craiovai polgármester azt is elmondta, minden józan gondolkodású ember azt szeretné, hogy Romániának teljes jogkörű kormánya legyen, ehhez azonban
fel kell oldani a jelenlegi patthelyzetet, amelyet „egyetlen ember tart fenn, mert nem hajlandó távozni a tisztségéből”.
„A mi tervünk változatlan: vagy belépünk egy koalíciós kormányba, de Ilie Bolojan nélkül, vagy magunk vállaljuk a kormányzást. Két hónapja mindenki azt mondja nekünk: vállaljátok, vállaljátok egyedül. Nos, vállaljuk” – mondta Lia Olguța Vasilescu.
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