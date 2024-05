Az ötlettől a megvalósításig

Ciklon Glob néven kereskedést működtettek Székelyudvarhelyen, majd amikor egyre több céget jegyeztek be, akkor gondoltak egyet, és pecséteket kezdtek gyártani. A pecsétek mellé pedig névjegykártya is dukált. Na, meg egy mappa is. Innen nem volt megállás, ma pedig már a legmodernebb technológiával gyakorlatilag bármit meg tudnak tervezni és ki tudnak nyomtatni, amit a kedves ügyfél elképzel. A Top Invest kiadói, nyomdaipari és reklámipari vállalkozás két tulajdonosával, Kozma Katival és Kozma Ernővel beszélgettünk az elmúlt három évtizedről.

Kozma Kati: Az első vállalkozásunkat 1994-ben jegyeztük be, amikor Ernő még egyetemre járt. Érdekes sztori volt nagyon: volt egy kutyánk, amit eladtunk, és abból a pénzből lett meg a kezdőtőkénk. Akkor még Ciklon Globnak hívtak minket, és gyakorlatilag bármivel kereskedtünk, amit Temesvárról be tudtunk szerezni. A legizgalmasabbak talán a kalapok és a cigaretta volt.

Emlékszem, hogy a szülői házunk udvarában működött mindez, amitől nem is szakadtunk el nagyon, hiszen a jelenlegi cégünk székhelye épp ezzel szemben található.

– Mikor lett mindezekből Top Invest?

Kozma Ernő: Mivel egyre több céget jegyeztek be Udvarhelyszéken, amelyeknek pecsétre volt szükségük, ezért adta magát a lehetőség, hogy mi is ezzel foglalkozzunk. Ez 1997-ben történt, de már akkor igyekeztünk olyan termékeket kínálni a potenciális vásárlóknak, ami nincs a piacon. Így a pecsétekkel párhuzamosan a névjegykártyák gyártásába is belekezdtünk, de csakhamar mappákat is elkezdtünk készíteni és forgalmazni.