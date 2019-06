Az összefogás és az egymásban való hit üzenetét közvetítették a világ felé

• Fotó: Pinti Attila

A felolvasás után Albert Tibor arra is kitért, hogy azért tartja kimondottan fontosnak a testvérvárosi kapcsolatokat – amelyekből kiugróan sokkal büszkélkedhet Tusnádfürdő –, mivel jobb megismerésre, gyümölcsöző együttműködésekre ad lehetőséget, és a határon átívelő magyar-magyar kapcsolatok is erősödnek ezek által.

Ezt követően Celler Zoltán jánoshalmi polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait.

A két település közötti barátság nemcsak szavakban, hanem tettekben is megvalósult az elmúlt két évtizedben. Azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon, és ezt szeretnénk átadni az utánunk következőknek is, hogy ne csak múltunk, hanem közös jövőnk is legyen

– húzta alá a polgármester. A beszédeket követően felolvasták a testvérvárosi együttműködés újabb változatát, amelyet végül a két polgármester hitelesített aláírásával.