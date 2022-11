Az országban elsőként nyílt építész-inkubátorház Marosvásárhelyen

Huszonöt fiatal építésznek és az építészethez kapcsolódó vállalkozónak biztosítanak három évig otthont Marosvásárhelyen a csütörtökön átadott IncubCenterben. A létesítmény megálmodói, Gogolák Hrubecz Margit és Gogolák Hrubecz Zsolt célja, hogy megosszák szakmai tudásukat a pályakezdőkkel, de ők is tanuljanak a merész és vállalkozó szellemű fiataloktól.

A Gogolák család által létrehozott Multinvest cégnek nem ez az első fenntartható, zöld épülete, marosvásárhelyi központi épületük is a legmodernebb építkezési megoldásokkal készült el.

A társtulajdonos arról is beszélt, hogy az újonnan átadott épület nulla energiás ház, ami ma még értékesebb, mint a tervezés időpontjában. Építése során önként vállalták az angol BREEAM (Building Research Establishment Environmental Methodology) teljesítését, így

odafigyeltek arra, hogyan bánnak a környezettel az építkezés során, megtanulták, hogyan tudják visszacsalogatni a zaj miatt elköltözött madarakat, és egyebek mellett megmentettek egy fát is.

„Harminc évvel ezelőtt Marosvásárhelyen ezen a területen egy több ezer munkást foglalkoztató gyár volt. Azt szeretnénk, hogy a Dózsa György utca szomszédságában jelenleg átadott, illetve a másik két, most készülő épületünkkel is újra benépesítsük ezt a környéket, csak immár a digitális világhoz, a fenntarthatósághoz, a zöld építkezéshez is kapcsolódó munkahelyeket biztosítsunk” – mondta Gogolák Hrubecz Zsolt, akitől megtudtuk, hogy egy Hilton szálloda és egy egészségügyi központ fog működni az inkubátorház szomszédságában.