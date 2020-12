Az online térben főztek együtt a csapatok a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

Disznótoros esemény lévén a csapatok többsége természetesen ennek megfelelően válogatta össze a hozzávalókat, de a gyergyószentmiklósi örmények például a pityókástokányon kívül báránybelsőségből is készítettek egy hagyományos örmény ételt, a jordániai magyarok pedig csirkéből és bárányhúsból főztek „disznóiasan”

Mindegyik csapatnál kiváló volt a hangulat, volt bor és pálinka is mindenhol kísérőként. A főzésbe bekapcsolódókat ezúttal nem rangsorolták, viszont a zsűri és a nagymester is értékelte, véleményezte a látottakat és az elhangzottak, és minden résztvevő virtuális oklevélben részesült. A hagyományos disznótoros fesztiválnak karitatív jellege is szokott lenni. Ilyenkor a csapatok a megfőzött ételt értékesíthetik és a befolyó összeget egy éppen arra érdemes szervezetnek, intézménynek adták át.

Ezúttal erre nem kerülhetett sor, viszont a pusztavámiak most is úgy főztek, hogy az ételből el is adtak, ennek értékét pedig jövőben átadják a gyergyószentmiklósi szervezőknek.