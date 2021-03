Egyetemi hallgatók az online oktatás kényelméről és hátrányairól

Fáradtság, reményvesztettség – egy év az online oktatás világában • Fotó: Haáz Vince

Az online oktatás manapság már nem örvend jó hírnévnek: szülők, diákok, tanárok ezrei várják reménykedve, hogy végre visszatérhessenek a normál oktatáshoz. Pedig ez a kényszerű tanítási és tanulási mód nem csak hátrányokkal, hanem előnyökkel is jár.

Előnyök és hátrányok

Fanni, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatója például előnyként említi, hogy bárhonnan, bármilyen eszközről be tud jelentkezni az órákra, ennek csak a nem megfelelő internetkapcsolat tud gátat szabni. A másik fontos pozitívum, hogy

párhuzamosan több feladattal tud foglalkozni, például óra közben el tudja készíteni a reggelijét.

Itt viszont megjegyzi, hogy ez nem feltétlenül mindig jó, mivel elvonhatja a figyelmét az óráról. Negatívumként ezt említi elsőként: „úgy is nehéz figyelni az online órán, ha mást nem csinálsz, mivel rengeteg dolog megzavarhat, hirtelen minden érdekesebb lehet, mint a tanár mondanivalója (...)”. A tanárnak nincs közvetlen ráhatása a diákokra. Ő csak leadja az anyagot, de nincs garancia arra, hogy a diák figyel is órán.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett kényszerű online oktatás legsúlyosabb problémája mégis a társasági élet hiánya. Fanni ki is emelte, hogy ez rányomja a bélyegét a hallgatók teljesítményére is. Az online oktatás alatt tanulási szokásai is változtak: papírra már szinte semmit sem jegyzetel, így kevesebb információt tud megjegyezni óra közben, szabadidejéből így több időt kell eltöltenie tanulással.

Eszter is hasonló véleménnyel van. Ő az online oktatás előnyei között említi, hogy több internetes platformot, oldalt ismert meg, amik elősegítik a tanulás hatékonyságát. Ezeket a későbbiekben is alkalmazni fogja, akkor is, ha végre hagyományos keretek között tanulhat. Negatív tényezőként az elkényelmesedést és a közösségben eltöltött kevés időt hozza fel. Továbbá az online oktatás alatt nehezebben veszi rá magát a tanulásra, mint eddig bármikor.

Nem kell korán kelni

Ildikó is hasonlóan vélekedik; ő a pozitívumok között említi, hogy az online lét mindenképp kényelmesebb, nem kell például korán kelni, és a rossz időjárástól sem kell tartani, ami megnehezítené az utat az egyetemig. Most akár az ágyból, kezében egy bögre kávéval is „bemehet” az órákra. Viszont hátrányként tartja számon, hogy kevés időt lehet a barátaival. Továbbá

nehezményezi a gyakorlati órák hiányát.

Ahogyan ő fogalmazott, „amióta online tanulunk, több egyéni munkát kell írjunk. Emellett hiányosság még az is, hogy egyáltalán nem tudjuk megszerezni a szakmai jövőnk szempontjából oly fontos gyakorlati tudást sem.” Eddig is online anyagokból tanult, így nem jelentett különösebb nehézséget neki átállni az elektronikus jegyzetekre.

Kevés mozgás

Hunor, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem másodéves hallgatója elmondta, az online oktatás kezdete óta fejlődtek a digitális kompetenciái, mivel számos új programot, felületet megtanult használni, amiknek a későbbiekben is hasznát tudja majd venni. Számára a legnagyobb előny mégis az, hogy vizsgái jelentős része könnyebb volt, mint a hagyományos oktatás alatt. Nagy hátrány viszont, hogy kevés időt tölt közösségben. Továbbá

keveset mozog, ezek pedig negatív hatással vannak a közérzetére és a teljesítőképességére.

Tapasztalatai szerint az egyetemi hallgatók egyre fáradtabbak és reményvesztettebbek. Tanulási szokásainak megváltozásáról nem igazán számolhat be, mivel eddig is főként az online dokumentumokból, jegyzetekből tanult.

Mint ismert, a koronavírus-járvány tavaly kora tavaszi romániai kirobbanás után az ország legtöbb felsőoktatási intézménye átállt az online oktatásra; az új tanévet, tavaly ősszel is online kezdték az egyetemek, akárcsak a második félévet (itt azonban nem minden esetben).

Nagy Attila