Az önkormányzatokon nem múlik: rendre nyílnak meg a játszóterek Székelyföldön

Több hónap kihasználatlanság után újra megnyílnak keddtől a játszóterek Székelyudvarhelyen • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több székelyudvarhelyi játszóteret is meglátogattunk hétfőn, ahol a szülőkkel beszélgetve megtudtuk, hogy ők és gyerekeik is nagyon várják ezek újranyitását, hiszen úgy tudják, hogy ez már több városban is megtörtént.

Fontosak a játszóterek számunkra, hiszen a szülők többsége tömbházban neveli a kicsiket, akiknek nagy szükségük van a mozgásra. Itt pedig lehetősége van a gyerekeknek is kikapcsolódni, levezetni az energiát

– fogalmazott egyikük.