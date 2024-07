Az önismeret nem mindig komfortos, a kamaszok mégis jól érezték magukat az úttörő jellegű táborban

A tinédzser lelke törékeny, ugyanakkor képlékeny, formálható, ezért is szerveztek úttörő jellegű önismereti tábort a 14-17 éves fiataloknak az elmúlt héten a csernátoni Malomkertben. Kevés elméleti, annál több játékban megélt tapasztalat, érzelem, felismerés, amit innen magukkal vihettek a résztvevők. Hogy ez hasznos volt, jelzi a szinte egyöntetű visszajelzés, mely szerint jövőre is részt vennének hasonló jellegű táborban a fiatalok.

A csernátoni Malomkertbe 28 tinédzser – 17 lány és 11 fiú – érkezett Maros, Brassó, Szilágy, Hargita és Kovászna megyéből, illetve Bukarestből. Voltak, akiket a szülők küldtek, hiszen a kamaszok sokszor ellenállnak, mert az önismeret nem komfortos számukra (itt is volt a közös munkától elzárkózó kamasz, aki lassan mégis megnyílt, bevonódott), de kétharmaduk önszántából jött – tudtuk meg Bărcăceanu Andrea mentálhigiénés szakembertől, nyelvoktatótól, a tábor szervezőjétől.

Bărcăceanu Andrea táborvezető mindenre figyelt, miközben maga is mélyen bevonódott a fiatalok megéléseibe

Látjuk a kamaszfiúkban a vagánykodást, de sokszor ez a sérülékenységükből fakad. A fiúk persze később érnek, de már ők is látják az irányt, amerre haladniuk kell. A lányok között azonban már vannak kiteljesedett személyiségek, igazi nők is, akik felvállalják magukat, sérülékenységüket sem takargatva.

Úgy látom, ez a csapat teljesen rendben van, és ez nekem nagy elégtétel” – fogalmazott a táborvezető, aki több területről is hívott előadókat, foglalkozásvezetőket.

Az ebédszünetben a patak fölötti kis hídra kiülő lányok – mind 15 évesek – érdeklődésünkre egyöntetűen azt mondták, nagyon érdekes számukra a program. Persze volt javaslatuk változtatásra, de hogy jövőre is eljönnének, afelől nem volt kétségük.

A szombati táborzárás után Bărcăceanu Andrea táborvezető is rendkívül elégedetten nyugtázta, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől, ugyanakkor már körvonalazódott az is, min kellene a jövőben változtatni: a bizalmi légkör kialakulásának az tesz jót, ha kevesebb, de állandóan jelenlevő felnőttel bonyolítják majd le a programot. A Teen Soul tábornak viszont kétségkívül lesz második kiadása is.