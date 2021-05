Az oltást nem vállaló háziorvosok páciensei más rendelőben is beoltathatják magukat

Keddtől a háziorvosi rendelők egy részében is be lehet adatni a koronavírus elleni védőoltást. Hargita megyében a rendelőknek több mint a hatvan százalékában elvégzik az immunizálást. Azok, akiknek a háziorvosa nem kötött szerződést erre a szolgáltatásra, beadathatják a védőoltást egy másik háziorvosnál.

Hargita megyében a 134 háziorvosi rendelő közül 83-ban lehet jelentkezni az oltásra • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az egészségügyi alapellátási rendszert is bevonták a koronavírus elleni oltáskampányba, így keddtől már azokban a háziorvosi rendelőkben is be lehet adatni a védőoltást, amelyek szerződést kötöttek az egészségbiztosítási pénztárral erre a szolgáltatásra.

Hargita megyében a 134 háziorvosi rendelő közül 83-ban végzik el az immunizálást, és ezekben lehetősége van beoltatnia magát azoknak is, akiknek a háziorvosa nem vesz részt az oltáskampányban

– tudtuk meg Duda Tihamértől, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójától.

„Kezdetnek nem egy rossz arány ez, figyelembe véve, hogy a háziorvosok dolgoznak az oltóközpontokban is. De remélem, hogy ez a szám még emelkedni fog. Azok viszont, akiknek a háziorvosa nem kötött erre (a rendelőben történő immunizálásra, szerk. megj.) szerződést, nyugodtan fordulhatnak egy más háziorvoshoz, aki ezt a folyamatot elvégezheti, és mi ki fogjuk annak a háziorvosnak fizetni ez a munkát” – tájékoztatott az egészségbiztosítási pénztár vezetője.

HIRDETÉS

Oltottsági aránytól függő javadalmazás

A megkötött szerződés értelmében a háziorvosok tájékoztatják, előjegyzik, majd beoltják az oltást igénylő, illetve arra jogosult pácienseiket, illetve figyelemmel követik és jelentik az esetleges oltási mellékhatásokat. Az elvégzett szolgáltatásért járó javadalmazás mértéke attól is függ, hogy az adott orvos pacientúrája milyen arányban van beoltva:

legkevesebb 30 lejt kap egy beoltott személy után, de ha az oltásra jogosult pácienseinek több mint az 50 százaléka be van már oltva, akkor 50 lejre nő a finanszírozás értéke, ha pedig a 60 százalékot is meghaladja ez az arány, akkor 60 lejt kap az orvos minden beoltott páciense után.

A szolgáltatás elvégzését vállaló háziorvosok beolthatják azokat a pácienseket is, akiknek a saját háziorvosa nem vesz részt az oltáskampányban. Ezért 30 lejt kapnak személyenként, ha viszont csak a tájékoztatást, előjegyzést és az oltás utáni megfigyelést vállalják – az oltás beadását nem –, akkor 15 lejt. Utóbbi esetben egy oltóközpontba jegyzik elő immunizálásra az adott személyt. Fontos tudni, hogy

az oltást a biztosítotti státuszától függetlenül bárki igényelheti – az is, aki nincs feliratkozva egy háziorvoshoz sem –, tehát azok is kérhetik, akik nem rendelkeznek egészségbiztosítással.

Melyik rendelőkben igényelhető?

Az oltáskampányban részt vevő háziorvosi rendelők listája elérhető az egészségbiztosító pénztár honlapján. Ez alapján látható, de ezt Duda Tihamér is megerősítette lapunknak, hogy megyeszerte Udvarhelyszékről kapcsolódott be az oltáskampányba a legtöbb háziorvosi rendelő. „A székelyudvarhelyi zóna áll a legjobban, ott egész jó volt a szerződéskötési hajlandóság, és a lefedettségi arány is jó” – mondta a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója. Az intézmény kimutatása szerint

Udvarhelyszéken 39, Csíkszéken 20, Gyergyószentmiklós térségében – beleértve Maroshévíz környékét is – pedig 24 háziorvosi rendelőben kötöttek szerződést az immunizálások elvégzésére.

A háziorvosi rendelőkben AstraZeneca, Johnson and Johnson és Moderna vakcinákkal fognak oltani.

Maros megyében a 284 háziorvosból 130-an jelezték, hogy vállalják, hogy bekapcsolódnak a koronavírus elleni oltási kampányba és rendelőjükben beadják a vakcinát. A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan korábban arról beszélt, hogy már április elején végeztek egy felmérést, amelynek során az orvosok írásban jelezték, hogy be akarnak kapcsolódni az oltási kampányban. Az igazgató szerint ez különösen a vidéki településeken lesz fontos, ahonnan a lakók nem tudnak vagy nem akarnak máshova utazni oltásra. Ráadásul a lakosság többsége megbízik a háziorvosában és tőle talán jobban elfogadja az oltást, mint egy távolabbi településen idegen szakemberektől. A rendelőkben a Johnson&Johnson oltást adhatják be az orvosok, hiszen ennek tárolásához nincs szükség speciális körülményekre, nagyon alacsony hőmérsékletre.