Az oktatási sarokszámok hiánya miatt nem tudták elfogadni Csíkszereda költségvetését

Nem sikerült ezen a héten elfogadni Csíkszereda költségvetését. Korodi Attila elégedetlenségének adott hangot • Fotó: Veres Nándor

A tanácsülésen Korodi Attila polgármester felháborodásának adott hangot azért, hogy az oktatási minisztérium a fejkvótarendszer alapján nem közölte idejében azokat a sarokszámokat, amelyek alapján költségvetést lehet számolni a bölcsődékre, óvodákra és iskolákra.

Az illetékes minisztériumok többsége korrekt hozzáállást tanúsított, számos fejlesztési kérdésben partnerek voltak. Ellenben elfogadhatatlan az oktatási minisztérium hozzáállása jelen pillanatban. Ebben a formában számos település helyi költségvetésének elfogadása halasztásra kényszerül

– nehezményezte a zökkenőmentesség hiányát.

HIRDETÉS

A halasztásról

Érdeklődésünkre a városvezető a halasztással kapcsolatban felvilágosított: két törvénycikkely szabályozza a helyi költségvetés elfogadásának határidejét. „Az egyik előírja, hogy kötelezően be kell építeni azokat a sarokszámokat, amelyek országos elosztásból jönnek, a másik pedig arra vonatkozik, hogy az országos költségvetés elfogadásától számított 45 napon belül el kell fogadni a helyi büdzsét is.

Viszont mivel jelen esetben nem teljesül az első feltétel, magyarán nem határozták meg a diákok fejkvótáját, így nem lehet betartani a határidőt, ami papíron 11-én, jár le

– magyarázta. Hozzátette, a probléma kapcsán kormányülést tartanak csütörtök este, amelyen a tervek szerint elfogadják a kormányhatározatot, miszerint a diákok fejkvótája alapján egy-egy település mekkora összeget fog kapni a tanügyminisztériumtól. A városvezető emlékeztetett:

jóllehet csúszik egy hetet a büdzsé megszavazása, de 2021-hez képest még mindig kedvező a helyzet, amikor csak áprilisban sikerült elfogadni a költségvetést.

A tervek szerint jövő szerdán előbb szakbizottsági ülésre, utána pedig a költségvetés megszavazására is sor kerül majd.

Egy másik napirendi pont kapcsán Bors Béla alpolgármester elmondta: Csíkszereda az Anghel Saligny programban számos projektet indított el, a tanácsülésen pedig több módosítást is eszközöltek a tervezetek pénzügyi kimutatásaiban. Közölte azt is, a kormány a városnak 43 millió lejt irányzott elő ezen a téren, a városvezetés azonban 119 millió lejes igénylést tett le, amely mellett továbbra is kitart.