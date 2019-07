Az MPP létét erősítő iroda nyílt Nyárádszeredában

Balról jobbra: Szűcs Péter irodavezető, Kátai Attila országos alelnök, helyi tanácsos és Mezei János országos elnök • Fotó: Gálna Zoltán

A nyárádszeredai iroda ugyanis nemcsak a helyi MPP-nek ad otthont, illetve lehetőséget a tagsággal való szorosabb kapcsolattartásra, hanem azoknak a szervezeteknek is, amelyek hasonló nemzeti értékek mellett állnak ki (itt székel az Erdélyi Magyar Ifjak, Nyárádszereda Székely Tanácsa és a Nyárádszeredáért Egyesület is).

Az eseményen részt vett az MPP országos elnöke, Mezei János, Kátai Attila országos alelnök és helyi tanácsos, Berki Ferenc Maros megyei pártelnök, valamint az irodában helyet kapó, hasonló értékrendet valló, jobboldali civil szervezetek képviselői is.

A frissen nyílt iroda nem csupán a nyárádszeredaiakat, de a Nyárád mentieket és a Maros megye más régióiban élőket is segíti – mondta Kátai Attila, hozzátéve, hogy

egy megyei tanácsos és három helyi tanácsos tart majd rendszeresen fogadóórákat, és egy állandó munkatárs is a betérők rendelkezésére áll.

Mezei János úgy vélte, az iroda a párt létét erősíti, hiszen ezzel is közelebb kerül választópolgáraihoz. Mint hangsúlyozta, az MPP „a cselekvés pártja, nemcsak szavakkal, de tettekkel is igyekszik orvosolni a nép gondjait, legyen szó helyi, megyei vagy országos problémákról. Munkára sarkallja a döntéshozókat, azokat, akik vezető funkciókat töltenek be akár az RMDSZ-ben, akár más szervezetekben”.

Sarkantyú leszünk az RMDSZ, vagy más tényezők oldalán

– hangsúlyozta a pártelnök. Nem valakik ellen irányul a tevékenységük, nem az ellentéteket akarják szítani, hanem az együttműködést erősíteni, úgy, hogy mindenki őrizhesse meg az identitását, és senki ne tiporja el a másikat. A nyárádszeredai iroda vezetője Szűcs Péter.