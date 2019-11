Az ítélőtáblával ellentétben a törvényszék ítélete a korondi polgármesternek kedvez

A korondi községháza. Ma már csak emlék a felirat • Fotó: Beliczay László

A korondi Községháza felirat eltávolításával kapcsolatos eltérő értelmezés miatt sportnyelven azt is mondhatnánk, hogy a labda ide-oda pattog a Hargita Megyei Törvényszék és a Marosvásárhelyi Ítélőtábla között.

A törvényszék legutóbbi, múlt héten kihirdetett ítélete, akárcsak a korábbi perben, most is a korondi polgármester számára kedvező, ellentétben az ítélőtáblával, amely idén megbírságolta az elöljárót.

Katona Mihályt áprilisban jogerősen ítélték rekord összegű bírság kifizetésére, mert az ítélőtábla szerint elmulasztotta végrehajtani a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó bírósági végzést.

Rekordösszegű pénzbírság, illetve késedelmi kamat kifizetésére kötelezte a Marosvásárhelyi Ítélőtábla Korond polgármesterét a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt.

A szeptemberben indított újabb bírósági eljárás során a Dan Tanasă vezette egyesület azt kérte a Hargita Megyei Törvényszéktől, hogy határozza meg a polgármester által fizetendő bírság és késedelmi kamat pontos összegét. A törvényszék ezt a beadványt elutasította.

A történet kulcskérdése a Községháza felirat eltávolításának elmulasztása miatti bírság eltérő értelmezése a Hargita Megyei Törvényszék és az ítélőtábla részéről. 2016-ban született jogerős ítélet a felirat levételéről az ADEC kezdeményezésére, amit végre is hajtottak. Mivel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla akkor azzal indokolta döntését, hogy a községháza román megfelelője nem a „primăria”, hanem „casa comunală” vagy „casa comunei”, 2017-ben új feliratot tettek ki, amelyen Primăria helyett Casa Comunală szerepelt a Községháza fordításaként. Emiatt az ADEC újabb pert indított Katona Mihály ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy kötelezzék a községvezetőt pénzbírság kifizetésére az első jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt, noha az megtörtént.

A Hargita Megyei Törvényszék tavaly decemberben úgy rendelkezett, hogy a polgármester köteles a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő pénzbírságot fizetni minden nap késlekedésért, miután az a végzés jogerőssé válik. Mivel a vitatott feliratot januárban levették, a községvezető így mentesült volna a bírság kifizetése alól – a most hozott ítélet indoklásaként is ezt a végzést jelölték meg.

Az egyesület fellebbezése után viszont idén áprilisban

az ítélőtábla úgy döntött, hogy 2016. október 21-től kell számítani a bírságot – amikor az első jogerős ítéletet kihirdették.

Az ADEC számára napi 100 lejes késedelmi kamat kifizetését is megítélték, szintén a jelzett időponttól számítva. A bírság a jelzett időszakban érvényes országos bruttó minimálbért véve alapul mintegy 280 ezer lejt jelenthet, a késedelmi kamatként felszámolt, az egyesületnek fizetendő összeg pedig elérheti a 80 ezer lejt. Mivel most nem sikerült meghatároztatnia a bírság összegét, az ADEC-nek lehetősége van ismét az ítélőtáblához fellebbezni. A községvezető kérdésünkre azt mondta, most nem szeretne nyilatkozni, megvárja a jogerős bírósági ítéletet.