Látszani fog az iskolán a három és fél millió eurós beruházás

Jó ütemben halad a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola tavaly augusztusban megkezdett teljeskörű felújítása. A részletekbe Constantinescu Herman igazgató avatta be lapunkat.

Noha a tűz- és műemlékvédelmi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt közel egy év késéssel indultak el a munkálatok, a kivitelező mostanra behozta a lemaradást, az igazgató elégedett a munkatempóval.

„Pirosban áll a mechanikai tanműhely épülete, újracserepezték a teljes iskolát, belül falig le van kaparva a vakolat, kiöntötték a betonaljzatokat, szerelik a villanyvezetékeket és a gázhálózatot. A főtér felőli bejáratnál elkészült a víztározó medence, folyamatban van a víz- és szennyvízelvezető aknák kialakítása, az épület szigetelést is elkezdték, ugyanakkor a pincében és a padlástérben is dolgoznak” – számolt be lapunknak Constantinescu Herman.

A Regionális Operatív Program (POR) keretében finanszírozott,