Az Intim Torna Illegál és a Honeybeast koncertezik Csíkszentsimonban

Pénteken és szombaton is lehet bulizni Csíkszentsimonban • Fotó: Pinti Attila

Ezúttal is délután négy órakor lesz a kapunyitás, és este nyolc órától kezdődnek a koncertek, a kettő között pedig gyárlátogatásra is lehetőséget biztosítanak. A járványügyi előírásoknak megfelelően minden 16 éven felüli résztvevőnek bizonyítania kell valamilyen formában a védettségét. Ezt az oltási igazolvány felmutatásával, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antitestteszttel tudják megtenni. Ezúttal is lehetőség lesz a díjmentes tesztelésre a helyszínen.

A koncertekre 75 lejbe kerül a belépő, a 6 és 14 év közöttiek számára 40 lej, hat év alatt pedig díjmentes. A Honeybeast előtt továbbá 18 órától a marosvásárhelyi Titán zenekart is láthatja a közönség.