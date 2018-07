Az ingatlanspekulációknak kedvez az építkezési engedélyek megszerzésének hosszú ideje

A romániai építészkamara szeretné, ha az építkezési engedélyeket harminc, vagy még annál is rövidebb idő alatt bocsátanák az igénylők rendelkezésére a hivatalok, megakadályozva ezzel számos törvénytelenséget, spekulációt, illetve a városkép romlását.

Marosvásárhely lenne a pozitív példa, ahol egységesebb a városkép • Fotó: Haáz Vince

Nagyon sok romániai városhoz vagy nagyobb községhez közeledve az tapasztalható, hogy hiányzik az egységes településkép koncepciója. Tervezés nélkül, más-más elképzelés szerint épített házak sorakoznak, különböző alapanyagok használatával, szétszóródva az út szélén, láthatóan egy általános terv hiányában. Vannak települések, ahol a törvénytelen építkezéseket megállítják, az építményeket lebontják, máshol engedélyek kérvényezésével és jóváhagyásával próbálják a törvényesség útjára terelni ezeket. Az egyik magyarázata ennek a problémának az, hogy

az építkezési engedélyek megszerzése eléggé bonyolult és hosszadalmas feladat, szükséges a helyi önkormányzat jóváhagyása is.

Egy új honlapot, a 30zile.ro című weboldalt indított a közelmúltban a Romániai Építészek Kamarája, azzal a céllal, hogy valamennyi érdekelt – tervezők, építészek, civil szervezetek, hivatalok, intézmények, szakmai egyesületek – megossza tapasztalatait, véleményeit és ötleteit, hogyan lehetne eljárni az építkezési engedélyekkel kapcsolatban, hogy azokat valóban a törvény által előírt harminc nap alatt megkaphassák az érintettek.

Mert az igaz, hogy a törvény szerint most is harminc nap áll az építkezők, tervezők, renoválók rendelkezésére, hogy beszerezzék az építkezési munkálatokhoz szükséges engedélyeket, mégsem így történik ez – figyelmeztette egy sajtótájékoztatón a Romániai Építészek Kamarájának új elnöke, Alexandru Găvozdean az érdekelteket – számol be az Agerpres hírügynökség.

A 30zile.ro holnapon arra is felhívja a figyelmet az elnök, hogy a szabályozatlan építkezések, a nem egységes városi arculatok, a műemléképületeken végzett engedély nélküli változtatások, a falvakban és városszéleken folyó törvénytelen építkezések is azzal magyarázhatók, hogy nincs következetesség a törvény betartását illetően.

A harmincnapos törvényes határidőt, ami alatt ki kellene bocsátani az építkezési engedélyeket, nagyon sokkal túllépik, ami az ingatlanspekulációhoz vezet, a rendszer elkerüléséhez, ahhoz, hogy kaotikus városképek alakuljanak ki

– hangsúlyozta Găvozdea.

Újságírói kérdésre, miszerint tervez egy újabb törvényt, az építészek elnöke úgy fogalmazott, hogy a fejlesztési minisztériummal együtt szeretnének lépni ez ügyben. Az ügyintézés digitalizálásában látja a nagy lehetőséget, amely számos hivatalnokot felszabadítana attól a munkától, ami az iratok kitöltését, ellenőrzését, iktatását jelenti és sokkal több lehetőségük és idejük maradnak az igazi szakmai kérdésekkel foglalkozni.

Nagyvárad mellett Maros megyét és Marosvásárhelyt említette pozitív példaként Alexandru Găvozdean, rámutatva arra, hogy ezekben a megyékben már eleve úgy iktatják az építkezési engedélyeket, hogy azokat láttamozta a városfejlesztési hivatal és a helyi önkormányzatok jóváhagyását is elnyerték tanácsi határozat formájában.

Érdeklődésünkre, hogy hogyan történik az építkezési engedély kibocsátása, egy marosvásárhelyi szakember, Kerekes Valéria elmondta, első lépésként az urbanisztikai engedélyt kell kérni, aminek kibocsátási határideje 30 nap. Azzal párhuzamosan a különböző jóváhagyások – mint a gáz, az elektromosság, víz bevezetésének – következnek, illetve elkészül a tervrajz, amit a szakemberek is ellenőriznek.

Ha a műemlékvédelmi hivatalnak is szükséges a hozzájárulása az engedély kibocsátásához, akkor tudni kell, hogy havonta egyszer ülnek össze országosan és vitatják meg a kérelmeket

– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ha minden iratot sikerült is összegyűjteni, de éppen egy nappal korábban ülésezett a műemlékvédelmi hivatal, akkor újabb egy hónapot kell várakozni.