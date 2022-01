Az infrastruktúrát rendbe tették, mostantól a turizmusfejlesztésre koncentrálnak

• Fotó: László Ildikó

Mint az elöljáró kifejtette, jelenleg a megvásárolt terület zonális területrendezési terve (PUZ) készül, hogy megvalósíthatók legyenek a felsorolt elképzelések. Az már most látszik ugyanakkor, hogy újabb telkek megvásárlására lesz szükség a helyszínen – erről folynak is már egyeztetések. Készülnek a polgármester által csak „kisebb, falusi strandként” emlegetett beruházás tervei, de

„Az infrastruktúra szempontjából nagyjából minden rendbe van a községben, most már arra szeretnénk koncentrálni, hogy minél több embernek munkahelyet teremtsünk és minél több turistát idevonzunk. (…) Én mindig is azt mondtam, hogy merni kell nagyot álmodni és most is ezt tesszük.

Tizennyolc évvel ezelőtt, amikor a munkát elkezdtük, mi sem gondoltuk volna, hogy minden utcában aszfalt lesz, hogy minden portára be lesz vezetve a víz, de lám ezt is megértük. Bízom benne, hogy mihamarabb megvalósul a mostani elképzelésünk is és együtt tudunk örülni ennek

– fejtette ki. Ugyanakkor arra is kitért, hogy folyamatban van egy közösségi konyha kialakítása a községben, amelynek megléte a különböző rendezvényeik, valamint a majdani iskolai étkeztetés szempontjából is lényeges. Ezek mellett a korábban említetteken kívül a község más részein is szeretne területeket vásárolni az önkormányzat, amelyeknek turisztikai szerepet szánnak.