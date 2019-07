Az információhiány az oka, hogy kevés a szervdonor Romániában

Ha a természet nem, hát adott az ember ellenséget a gólyának

Most a repülési leckék zajlanak, július végén pedig már kezdenek kirepülni az első gólyafiókák. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyre több gólya fog megsérülni, de akár elpusztulni is. Noha természetes ellensége nincs a fehér gólyának, Európa-szerte az áramütés veszélye fenyegeti és öli meg a legtöbb madarat.