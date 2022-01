Az idén születendő gyerekeknek is jár az egyszeri pénzbeli juttatás

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testülete 2019-ben hagyta jóvá azt az egyszeri támogatást, amely azoknak a újszülötteknek jár, akik a marosvásárhelyi szülészeteken jönnek világra, szüleik lakcíme Marosvásárhelyre szól, és több mint egy éve van hivatalos munkaviszonyuk.

A támogatás a 2022-ben születendő gyerekek esetében is érvényben marad

– tudtuk meg Andreia Morarutól, a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságának vezetőjétől.

Az egyszeri 2000 lejes támogatást a szülőknek kell igényelniük a gyerek születésétől számított 60 napon belül. A tavaly módosítottak a határozaton, és megfogalmazták azt is benne, hogy

ha az érintett szülők a szükségállapot ideje alatt kényszerszabadságon voltak, és ezzel együtt van meg az egy éves munkaviszonyuk, ettől függetlenül kérvényezhetik a támogatást.

Határozatba foglalták azt is, hogy a hivatal köteles a kérvény elbírálásától számított 30 napon belül kifizetni a támogatást. Andreia Moraru azt is megerősítette, csak azok a szülők kérhetik, akiknek az állandó lakcímük – a személyazonossági igazolványukban szereplő cím – marosvásárhelyi, tehát az ideiglenesen bejelentett lakcím nem elegendő, és mindkét szülő állandó lakcímének marosvásárhelyinek kell lennie. A kérést le lehet személyesen is adni a szociális igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, de akár e-mailben is el lehet küldeni a szükséges iratokkal együtt a registratura.das@tirgumures.ro címre „Sprijin financiar nou-născuți” megjegyzéssel.

A kérés mellé csatolni kell a szülők személyazonossági igazolványát, a szülők munkaviszonyának igazolását, amellyel bizonyítják, hogy legalább egy évre visszamenőleg dolgoztak megszakítás nélkül, továbbá a gyerek születési igazolványát és egy bankszámlakivonatot. Mint megtudtuk, Marosvásárhelyen általában évente 1150 újszülött jön világra, és

az elmúlt év novemberéig 435 kérést adtak le az egyszeri újszülött-támogatásra.

HIRDETÉS

Székelyudvarhelyen is kezdeményezték 2019-ben a babakelengye-program néven elhíresült családtámogatást. Miután alapfokon a projektet magában foglaló tanácsi határozat törvényessége mellett döntött a Hargita Megyei Törvényszék, a prefektusi hivatal fellebbezett a döntés ellen még 2020 januárjában azzal az indokkal, hogy a dokumentum olyan törvényre hivatkozott, amelyet időközben hatályon kívül helyeztek. Így ott azóta sem sikerült életbe léptetni az egyszeri támogatást – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől. A székelyudvarhelyi babakelengye-programban egyébként az első gyermek születésekor 500, a másodikénál 650, míg a harmadikénál 800 lejes egyszeri támogatásban részesítette volna a város az érintett helyi családokat.

Csíkszeredában sem létezik már az egyszeri újszülött-támogatás, amelyet ott is babakelengye-támogatásnak neveztek, ugyanis 2010-ben megszűnt, így jelenleg nem jár az önkormányzattól ebbéli támogatás a születendő gyerekek után – tudtuk meg az önkormányzat munkatársától, Barabás Csongor Istvántól, aki Sógor Enikő alpolgármester válaszát közvetítette lapunknak.

Maga a törvényi háttér szűnt meg, ami ezt rendezte jogilag, így jelenleg csak más úton és más költségkeretből lehet rendezni. Keressük mi is a visszaindítás lehetőségét

– tette hozzá az önkormányzat munkatársa.