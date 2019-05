Az idén 40 éves Karthago zenekar is koncertezik a diMANSIONS fesztiválon 

• Fotó: diMANSIONS sajtóiroda

A rendezvény médiapartnere a Székelyhon

A három nap során olyan világhírű előadók lépnek fel a székelyföldi retró-fesztiválon, mint a Modern Talking-ból ismert Thomas Anders, Dr. Alban, Lou Bega, vagy épp a milliók által ismert The DIRE STRAITS Experience. Hazai fellépőként Mirabela Dauer, a Compact B és a Bosquito is koncertezni fog, a szervezők pedig bejelentették: további – magyarországi – fellépőkkel gazdagodott a programkínálat, így

jelen lesz a fennállásának idén negyvenedik évfordulóját ünneplő Karthago zenekar, valamint a Guns’n’Roses tribute-zenekaraként koncertező Reckless Roses is.

A fesztiválszervezők nem titkolt szándéka, hogy az egy hétvége alatt olyan világsztárokat csábítsanak a festői környezetű oltszemi kastélyhoz, akik még nem jártak a környéken – ezzel is népszerűsítve a székelyföldi kastélyt és vidékét. A rendezvényen széles étel- és italkínálat, kialakított parkoló, a kedvezőtlen időjárás esetén pedig védelmet nyújtó óriássátor várja majd a fesztiválozókat.

Június 14-én (pénteken) fellép a már említett Thomas Anders & Modern Talking Band, a Hermes House Band, Lou Bega és Mirabela Dauer, majd másnap, június 15-én (szombaton) az Inner Circle, Dr. Alban, Tania Evans, a Turbo B ex SNAP és a Bosquito lép színpadra. A fesztivál zárónapján, június 16-án (vasárnap), a The Dire Straits Experience, a Massaoke és a Compact B szórakoztatja majd a fesztiválozókat. Ugyanezen a napon, június 16-án lép fel az anyaországi Karthago és Reckless Roses, mely a Guns 'N' Roses teljes koncert repertoárjával és a tagok élethű másaival repíti vissza a közönséget a '90-es évekbe.

A Mikó-kastély területe ideális helyszínnek bizonyul egy ilyen nagyszabású retró-fesztiválhoz, a rendezvény teljes ideje alatt – a könnyebb ki- és hazajutás érdekében – pedig folyamatos buszjáratokat biztosítanak.