Nem éli fénykorát a nemzeti közösségek védelme, elsősorban a szexuális kisebbségek képviselete van napirenden

Nem szeretnék megrekedni csakis kizárólag Európánál, ami az egész nemzetpolitikai, és ezen belül is a nemzeti kisebbségek kérdésének elegánsan hátat fordít, és azt mondja, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem európai ügy, hanem belügy.

Egyébként a vonatkozó jogszabályok, amelyek ma európai regulákként léteznek, a kisebbségvédelmi keretegyezmény, vagy a nyelvi charta, kötelezőek, de nem kikényszeríthetőek, és most már lassan harminc évesek lesznek. Nyilvánvalóan, nagy kérdés az, hogy a világ vezető hatalmai részéről hogyan láthatók ezek a kérdések, hogyan érzékelhetők Amerikában az amerikai politikusok részéről” – fogalmazott felvezetőjében a moderátor, majd arra kérdezett rá, hogy milyen lehetőségeink vannak a nemzetközi színtéren a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésére, akkor amikor az LMBTQ- és genderkérdések úgy tűnik, hogy rátakarnak, és ha kisebbségekről van szó Európában, akkor először mindig rájuk gondolnak.

Berényi József is rámutatott:

Hozzátette, hihetetlen hangyamunkát kell folytatni, az Európai Unió politikusait folyamatosan tájékoztatni kell mindenről, mert mindig jönnek új emberek, akik nem tudják, hogy kik vagyunk. „Nagyon örülünk annak, hogy Ukrajna elnyerte a tagjelölt státust, és magyar diplomáciai siker, hogy ott van a nemzeti kisebbségek helyzetének a kezelése is a feltételek közt.

Tárnok Balázs, aki Indianában tölthetett egy kutatói évet, ahol az emberjogi és kisebbségjogi érdekérvényesítési lehetőségeket kutatta, elmondta, ami az ügyeinkről való tudatosságot illeti, még szakértői körökben nem túl jó. Kiemelte: felmerül a kérdés, hogy honnan kell elindítani a beszélgetést. „Olyan fogalmakat, elméleti kereteket kell választani, amit ők is értenek, amiben tudnak gondolkodni. Hangsúlyozni, hogy a kisebbségek az egyetemes emberi jogok részei, kitérni arra, hogy az egyéni szabadság csak úgy érvényesülhet, ha a csoportjogokat biztosítunk, az emberi méltóságot hangsúlyozni. Azt, hogy mi van a magántulajdonhoz való joggal, a jogbiztonság elvével, és így tudunk talán hatékonyak lenni. Nem megfeledkezve a geopolitikai keretekről, mert az amerikai gondolkodást meghatározza a hidegháborús logika.” Úgy véli, az eszközeinket kell előmozdítani, hiszen publicitási gondunk van, mert amíg senki nem tud erről a kérdésről semmit, addig a jogvédő szervezetek is legyintenek. Ezért is nagyon fontos a nemzetközi jog és érdekérvényesítés során az érzékenyítés.

Berényi József rámutatott, az orosz-ukrán háború mindent átír, és ez az érzékenyítés a háború kapcsán, annak kapcsán, hogy tagjelölt státust kapott Ukrajna, elindulhat.