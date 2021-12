Az étrend-kiegészítők nem helyettesíthetik az egészséges táplálkozást

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A gyógyszertárba sokan úgy lépnek be, hogy már tudják, mit szeretnének vásárolni – válaszolta érdeklődésünkre Veress László segesvári gyógyszerész, aki elmondta, megpróbálják felvilágosítani a klienseiket, hogy mit és hogyan szedjenek.

Elmagyarázzuk, hogy a legjobb vitaminforrás az egészséges táplálkozás, sok zöldséggel, gyümölccsel. De ha már kell, akkor inkább vitamin-komplexumot javasolunk, amely könnyebben felszívódik, de azt is észszerűen kell használni

– hangsúlyozta a gyógyszerész.

A segesvári, általunk felkeresett gyógyszertárban Veress László elmondása szerint a 30 évvel ezelőtti nyitás óta októberben könyvelték a legnagyobb forgalmat. A klienseik főleg az 1000 milligrammos C-vitamint vásárolják, illetve a televíziós reklámok hatására a C- és D-vitamin, valamint a C-vitamin és cink, vagy mindhárom kombinációját.

„Érdekes módon nagyon megnőtt azok száma, akik Béres Cseppet is vásárolnak. Míg eddig ezt főleg a magyar klienseink használták, most már a románok is keresik” – mondta a gyógyszerész, hozzátéve, hogy a különböző B-vitaminok is keresettek, ezeket főleg nagy, 4000 egységes kiszerelésben vásárolják.

Nincs jó véleménye az étrend-kiegészítőkről Szalkay Márta gernyeszegi háziorvosnak, aki szerint sokat nem is lehet leellenőrizni, nem tudható, hogy pontosan milyen összetevőket tartalmaz.

„Ami mindenre jó, az tulajdonképpen igazából semmire sem jó. Lehet, hogy placebohatást fejt ki az első tíz napig, de utána már nincs hatása, fölösleges szedni, a pénztárcánkat terheljük meg vele.

Inkább a helyes táplálkozást javaslom, sok gyümölcs és zöldség fogyasztását. Ha valaki úgy érzi, hogy legyengült, krónikus fáradságban szenved, akkor annak pihenést javasolok,

illetve magnézium B6-ot írok fel, amit tíz napig kell szedni, de nem tovább. Ugyanez a javaslatom a C-vitaminra is, ne szedjük tovább, mint tíz nap, majd tartsunk szünetet, mert megterheli a vesét, akár vesekő képződését is előidézheti” – figyelmeztet az orvos. Hasonlóan károsíthatja a szervezetet a túl sok A-vitamin is, amely a májban halmozódik fel. Ha különböző vitamintablettákat szedünk, fennáll a veszélye, hogy egyik csökkenti a másiknak a felszívódását és hatását. Az étrend-kiegészítők tulajdonképpen koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási, élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan.

Felvetésünkre, hogy mostanában nagyon sokan, főleg az oltásellenesek, az immunrendszer erősítését javasolják, Szalkay Márta elmondta,

az immunrendszert nem lehet „túlerősíteni”.

Az immunrendszerünk erősítésével az oltás nem helyettesíthető – világosított fel a gyógyszerész is, aki elmondta, ha a gyerekbénulás ellen nem oltják be a gyerekeket, bármennyi vitamint adhatnak nekik, attól még megfertőződhetnek.