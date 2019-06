Az eső miatt csúszik a munka

Betonoznak az épülő szabadidőparkban, elkezdődött a kátyúzás is az utakon – de mindkét munkálat többhetes késésben van. A folyamatos esős időjárás miatt akadoznak a gyergyószentmiklósi beruházások. Jó hír is van: kivitelezők jelentkeztek a „teherforgalmi út” felújítására.

A kátyúzások a legforgalmasabb időszakban okoznak problémát

A bajt tetézte, hogy a kátyúk körül hosszú szakaszokon felvágták az aszfaltot, és aztán az esőzések miatt nem tudtak ezekbe aszfaltot önteni. Hogy még nagyobb legyen az emberek bosszúsága, ugyanazon a héten zajlottak a ballagások is, amikor amúgy is többszörösére nő a forgalom a városban. Csak most, az elmúlt pár napban tűntek el az első kráterek, és a csíksomlyói búcsúra érkező zarándokoknak is kerülgetniük kell a gödröket. A cég dolgozik, amikor éppen nem esik, de ritkák ezek az esőmentes időszakok.

Ottjártunkkor a különböző korosztályok számára készülő játszótér alapjait betonozták, ezután jön a sétányok kialakítása, gyepesítés, kétszáz facsemete és négyszáz cserje ültetése, illetve egyéb, szükséges munkálatok.

Az uszodánál is a szárazabb napokra várnak

A jégpálya szomszédságában létesülő uszoda kivitelezésére minden szükséges előkészület megtörtént, a kivitelező vállalkozás szakemberei az építőtelep kialakításán dolgoznak ezekben a napokban is. Már szállítanák az építkezési anyagokat – ha nem lenne teljesen átázva a terület. Ugyancsak az eső miatt nem kezdhettek neki kertészkedni az emberek a közösségi kert új helyén. Itt május elején indult el a területrendezés, és aztán abba is maradt, a nehéz gépek nem tudnak rámenni a földre, belesüllyednének.

Közeledik az első kapavágás a teherforgalmi úton



Egyelőre nem függ az időjárástól, még az irodai munkánál tartanak a Dózsa György–Békény–Halász utcák felújítása kapcsán. A főteret itt kerülik ki a teherautók. A helyiek inkább elkerülik, ha tehetik, annyira rossz állapotban van ez az útszakasz. A pénz már két éve megvan kormánytámogatás révén, most pedig kivitelező is jelentkezett. A közbeszerzést többször is meg kellett hirdetni, ugyanis nem akadt cég, akit érdekelt volna a munka. Most végre érkeztek ajánlatok két cégtől is – közölte a polgármester.