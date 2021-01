Az EMSZ társelnöke azt kéri a polgármesterektől hogy tűzzék ki máshová a levont zászlókat

Mezei János. Arra kéri az önkormányzati vezetőket, hogy új helyre tűzzék ki a levont zászlókat • Fotó: Gergely Imre

A vasárnapi gyergyóremetei kényszerű zászlólevonás kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedden Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke. Kifejtette: az tapasztalható, hogy számos székelyföldi önkormányzati vezető Dan Tanasă – krónikus feljelentő – első felszólítására leveszi a a székely lobogót a közintézmény homlokzatáról, még csak meg sem próbálja bíróságon megvédeni azt. Ez szerinte elfogadhatatlan.

Nem székely emberhez méltó ha valaki nem tesz meg mindent a közössége jelképeiért. Aki polgármesteri, vagy megyei tanácsok elnöki tisztségét vállalja, annak kötelessége megvédeni közösséget. Fel kell vállalnia a küzdelmet, a pereket

– fogalmazott Mezei. Hozzátette: „sajnálattal látom, hogy fogynak a jelképeink, a zászlók, a magyar feliratok, amelyeket jogosan tettünk ki korábban, mert ezek is jelzik, hogy Székelyföldön nem jövevények vagyunk, ez számunkra örökölt föld, itt szeretnénk élni és ezt szimbólumainkkal is ki akarjuk fejezni”.

Mezei János rámutatott, számos olyan per van már, amit sikerült megnyerni, megvédeni a székely jelképet, magyar feliratot. Így a gyergyószentmiklósi Városháza felirat is megmaradhat. A per során pedig az is bebizonyosodott, hogy Dan Tanasă-nak és szervezetének jogosultsága sincs pereket indítani a jelképek ellen – hívta fel az érintettek figyelmét.

Mezei: újra ki kell tűzni a zászlókat

Az EMSZ társelnöke egy másik felhívást is megfogalmazott: ha a mindent megtettek, de bíróságon nem is sikerült érvényt szerezni az igazuknak, akkor is újabb kiállás szükséges a szimbólumok érdeklében. Ha a polgármesteri hivatalról le is kell venni a zászlót, nem szabad azt szekrénybe zárni. Keresni kell egy másik helyet a zászlónak, és újra kitűzni, hogy mindenki láthassa.

Az nem megoldás, hogy eldugjuk, ha nem lesznek láthatók a jelképeink

– jelentette ki Mezei. Az RMDSZ-től is határozottabb kiállást vár el az EMSZ vezetője. Közölte, a tárgyalást kezdeményez Kelemen Hunorral, a két párt közti megállapodás egyik fontos pontjának kivitelezésére:

történjen meg a jelképhasználatot szabályozó törvény módosítása, hogy a későbbiekben már ne legyenek veszélyben a közintézményeken a székely szimbólumok, magyar feliratok.

Ugyanakkor a nemrégiben elfogadott cigányellenességet tiltó törvény mintájára a magyarság nyugodt életét szavatoló törvény elfogadtatását szorgalmazza az EMSZ társelnöke.

Mint ismert, a bukaresti ítélőtábla végleges és visszavonhatatlan ítélete kimondta, hogy Gyergyóremete főterén a községháza megépülése óta ott lobogó öt zászló közül hármat – a magyar, a székely a községzászlót – el kell távolítani, ez vasárnap meg is történt.